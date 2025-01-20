Виходячи з власного досвіду спілкування з командами Трампа першої каденції та людьми, які його супроводжували зараз, можна сказати, що це суміш особистостей, що мають різний рівень компетенції в питанні України.

Деякі з них чудово розуміють, що у нас відбувається, деякі – лише читали газети та соцмережі. Дехто взагалі не підходив до вивчення українського кейсу.

Основна проблема в команді Трампа завжди полягала у тому, що в ній мало компетентних, але відчувався вплив російських інформаційних операцій. Адже Росія намагалася впливати на Трампа задовго до повномасштабного вторгнення.

Головна задача для України полягає у тому, щоб кількість компетентних людей довкола Трампа збільшувалася. Щоб ті, хто йому пояснює, були щиро зацікавлені у допомозі України.

Генерал Кіт Келлог, призначений спецпредставником щодо України – для нас дуже вдалий вибір. Це означає, що Трамп буде його слухати.

Для Трампа і його команди поразка України означатиме його колапс як політика. Рано чи пізно його команда змушена буде дослухатись до української позиції.

А от способи розв'язання проблеми завершення цієї війни суттєво відрізнятимуться від того, що робила адміністрація Байдена. Команда Трампа – це ковбойська команда, яка ухвалює рішення швидко. Тому те, що ми могли від Байдена очікувати місяцями, ухвалюватиметься за один день.

Зараз для всіх зрозуміло, що ця війна може бути виграна Україною завдяки технологічній перевазі. Це передбачає системи обізнаності, системи ураження ворога на далекій відстані. Це ті системи, які має Захід.

Адміністрація Байдена мало зробила для того, аби дати нам доступ до цих технологій. Навіть дрібні питання застрягли й не вирішувалися через бюрократію Держдепартаменту та Пентагону.

Трамп неминуче прийде до розуміння, що з Путіним неможливо домовитись. І тоді рівень допомоги Україні вимірюватиметься не мільйонами доларів чи снарядів, а технологіями, які змінять ситуацію на полі бою.

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