"Козакский гопачок": как российский Козак нашего Ермака обнулял. Часть 2

Уже не первый год я повторяю тезис о том, что стиль мышления выходцев из российских спецслужб преимущественно ограничен рамками и приемами, изученными за период службы в ГРУ, ФСБ и СВР Российской Федерации.

По этой причине, несмотря на вычурные и экзотические политические ходы, которые предпринимают кремлевские представители, их настоящие стремления, которые кроются за ширмой их медийной "театральной постановки", раскрываются на счет "раз".

Три недели назад, я уже пояснял суть операции, проведенной бывшим офицером ГРУ МО РФ, а сейчас замглавы Администрации президента РФ, Дмитрием Козаком против главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, путем организации вброса "рабочего документа российской делегации" через немецкое издание Der Spiegel.

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Я утверждаю, что публикация пророссийским изданием страна.ua письма, подписанного Козаком, ничем принципиально не отличается и может преследовать те же цели. Что и постараюсь вам доказать…

Во-первых, с моей точки зрения, слова о том, что "документ передали "Стране" источники в Офисе президента Украины" являются ложью.

Если бы это было правдой, нужно было бы предположить один из следующих вариантов: либо Ермак или его окружение тесно сотрудничает с главным редактором "Страны" Игорем Гужвой, который одним из первых написал свою интерпретацию опубликованного письма. Либо враги Ермака из числа сотрудников ОПУ (или МИД Украины) сотрудничают с Гужвой и его миньонами, пытаясь нанести ему вред.

А то, что демарш Козака в очередной раз поддерживает тезис "Ермак не справляется", думаю, подтверждений не требует… Таким образом, я рассматриваю как рабочую версию то, что документ был слит Козаком "Стране", как и в предыдущий раз - "Шпигелю".

Во-вторых, для верного понимания "танцев" Козака, следует вчитываться не в сам слитый документ, а в то, как его интерпретируют медиа. С технической точки зрения, делать это довольно просто, ведь я мониторю большинство подконтрольных Кремлю Телеграм-каналов с момента их запуска на стыке 2018-2019-го годов.

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В слитом Козаком письме, он заявляет, что больше не видит смысла в продолжении работы формата советников глав государств "Нормандской четверки" ("Normandy Four" - Украина, Германия, Франция, Россия), в связи с тем, что участники формата не отреагировали на шантаж российской стороны.

Сам Козак в своем письме говорит, что, по итогам встречи 3 июля в Берлине (после которой он слил "документы российской делегации" в "Шпигель"), российская сторона направила "свое видение" дальнейшего процесса официальным письмом, на которое в Берлине и Париже никак не отреагировали, поддержав Украину.

По словам Алексея Копытько, который внимательно следит за развитием событий в рамках переговоров по Донбассу, "15 июля состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которого на сайте Кремля появился такой комментарий: "...отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "Нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

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То есть Путин пожаловался, что переговоры на уровне политических советников идут как-то не так. Типа "Анжела Хорстовна, примите меры".

Однако, как указывает Козак в своем письме, из Берлина пришел, по сути, точно такой же документ, "только в профиль". Другими словами, партнеры N4 "не повелись" на шантаж Козака, и он вылетел в истерику эпистолярного жанра.

Копытько, также, отмечает, что за этими провалами неотрывно наблюдают конкуренты Козака, потирая руки. И, правда, "говорящая голова" экс-помощника Путина Владислава Суркова - Алексей Чеснаков - с неприкрытым ликованием разместил у себя на Телеграм-канале новость о слитом Козаковском письме.

Кроме того, что его игнорируют, Козака беспокоит и тот факт, что формат N4 никак не реагирует на манипуляции в рамках ТКГ минских переговоров, где Кремль играет сразу с двух рук... И за себя, и за "того парня" из ОРДЛО. Ведь план по принуждению украинской стороны к прямым переговорам с "петрушками" ЛДНР, из которых торчит "рука Кремля", никуда не делся.

По этой причине, Козак старается втянуть повестку ТКГ в процесс переговоров в формате N4, начав с предложения добавить к N4 Хайди Грау, специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ. А также, переключив генеральную переговорную линию на министров иностранных дел Лаврова-Кулебу (по всей видимости, с целью отдалить Путина, своего непосредственного шефа, от данной тематики, в виду бесперспективности).

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В первой части повествования об "обнулении Ермака" я предположил, что Козак своими вбросами пытается "кинуть" своего украинского визави по переговорам, чтобы продемонстрировать президенту Украины Владимиру Зеленскому несостоятельность подчиненного. С этой целью, с помощью Шпигель-вброса, Козак вынудил Зеленского эмоционально и резко отреагировать на "требования Кремля".

Такая версия может подтверждаться тем фактом, что пророссийские Телеграм-каналы настойчиво продвигают мнения украинских экспертов под общим нарративом "работа Ермака на российском направлении провалилась".

Так, например, пророссийские Телеграм-каналы трактуют и интерпретируют позицию эксперта "Украинского института будущего" Игоря Попова, который считает, что провалы Ермака могут обернуться военным обострением со стороны России.

Кроме того, в Телеграм-среде продвигаются и тезисы, высказанные другим украинским экспертом - Владимиром Цыбулько, который считает, что Ермак подписал тайные понятийные соглашения с российской стороной и не смог их выполнить. Оба эксперта подчеркивают важность вопроса поставки воды в Крым.

Однако, настоящая артиллерия включилась в четверг 30-го июля, после того, как "Страна" опубликовала слитый документ. Через час после публикации, контролируемый из Кремля Телеграм-канал "Легитимный" написал, что всему виной конфликт между Ермаком и Козаком. А в конце еще и "лизнул" Суркову, которого, дескать, "могут вернуть на прежнюю позицию", ввиду того, что Козак не справился. Последний факт наталкивает на мысль о настоящем бенефициаре этой истерии.

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Через два часа после этой публикации, "Легитимный" добавил, что Козак стремится к отражению минского процесса, в рамках ТКГ, как основной площадки урегулирования конфликта. В то время как в N4 "петрушки" Кремля из ОРДЛО отсутствуют как субъект, а Кремль, наоборот, подчеркивает свою субъектность. Вкупе с недавними словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что "Кремль не гарантирует прекращения огня", - это плохо отражается на понятийных позициях России в "Нормандском формате".

Еще один кремлевский Телеграм-канал "Разведчик" заявил, что новоназначенный лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук собирается убрать из процесса вице-премьера Украины Алексея Резникова, что, якобы, должно ослабить позиции Ермака.

Таким образом, следует отметить, что моя гипотеза о том, что "Шпигель-вброс" Козака мог быть разыгран в соавторстве с Андреем Ермаком, на данный момент не находит подтверждения. Поскольку налицо факт, что против Ермака пророссийскими источниками развернута медиа-кампания, подрывающая доверие президента Зеленского к Ермаку, как к руководителю процесса переговоров с Кремлем.

Публикация "Страны", как и публикация "Шпигеля" тремя неделями ранее, является составляющей спецоперации экс-офицера ГРУ Дмитрия Козака против Украины, с целью дестабилизировать переговорные позиции Киева и усилить давление на украинскую сторону, угрожая европейским партнерам выходом Кремля из переговорного процесса.

По всей видимости, от такого "гопачка с балалайкой" Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны уверовать в "працьовитість і незакомплексованість тварюки" (словами украинского сатирика Леся Подервянского), и оказать некое влияние на Зеленского с тем, чтобы вернуть его в русло, предлагаемое Кремлем.

Не в последнюю очередь, следует отметить, что в российских Телеграм-каналах распространяется неподтвержденная информация о том, что Зеленский, якобы, санкционировал передачу в КГБ Республики Беларусь информации о бойцах ЧВК "Вагнера" на территории страны, которая была получена украинским СБУ от американских партнеров.

Эксцесс Козака и намеки на эскалацию могут быть и реакцией на такие действия президента Украины.

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