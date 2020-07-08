Шпигель-вброс по вопросам Донбасса: как российский Козак нашего Ермака обнулял

Анекдотический кейс с народным депутатом Ириной Верещук на ток-шоу "Свобода слова" напомнил о том, что всегда нужно обращаться к первоисточникам. Особенно это актуально в контексте последних дней и многочисленных обсуждений тех ультиматумов, которые российская сторона "слила" в СМИ после переговоров в "Нормандском формате", состоявшихся 3 июля в Берлине.

Большинство экспертов и обозревателей уделили большую часть своего времени обсуждению того, что сказал или заочно предложил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Однако, они упускают из виду то, как именно он это сделал. А для понимания этих товарищей важны как раз формы и методы процесса. Ибо, они определяют результат, которого хочет добиться Кремль.

"Гвоздем программы" берлинских переговоров стала утечка из, якобы, рабочих документов российской делегации, которая была опубликована немецким изданием Der Spiegel. Содержание этих "документов" мигом раскрутили российские и украинские медиа. Однако, только украинские журналисты обратили внимание на небольшую приписку о том, что "документ был передан в лондонский "Досье Центр" из российских правительственных кругов", и только потом оказался в распоряжении немецкого SPIEGEL.

В простонародье - это называется "вброс информации". Ибо никаких "российских правительственных кругов", кроме Владимира Путина и, подчиняющегося ему, Козака, который и организовал попадание "документа" в медиа, попросту не существует.

Следует также отметить, что "Досье.Центр" является изданием, которое публично поддерживает и финансирует российский бизнесмен Михаил Ходорковский. Недавно эта структура опубликовала огромный доклад о междоусобной борьбе в структурах ФСБ, которая, к слову сказать, и правда очень активно идет.

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Своими действиями Козак возвращает гибридную агрессию России на круги своя, совершив полную петлю в "сотрудничестве" с украинской стороной. От снижения воинственной риторики к дружескому "похлопыванию Владимира Зеленского по плечу", через возможности своих пропагандистских медиа. И, потом, снова к общению ультиматумами и невыполнимыми условиями.

Ведь, если бы Козак действительно хотел планомерно добиваться внесения изменений в украинскую конституцию по юридическому статусу Донбасса, то он бы не делал этого напоказ, понимая, что, в таком случае, он получил бы от Зеленского обратный эффект (что, в частности, и произошло) и подставил бы своего визави - главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Зеленский резко заявил, что "...никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика".

Естественно, у Зеленского не было никакого другого выхода, кроме резкого радикального заявления. Ибо, не сделай он радикального заявления, на следующий день у него под офисом стоял бы митинг, который бы тоже обозвали "радикальным" в западных медиа. Зачем платить больше?

Естественно, что Козак, сливая "рабочий документ" через Ходорковского и западные медиа, также не мог не догадываться, что именно такую реакцию он получит от украинского президента. А значит, эта реакция была желаемой и ожидаемой.

Никогда не стоит забывать, что Дмитрий Козак - бывший офицер ГРУ МО РФ. А также то, что нынешняя ситуация в Приднестровье является результатом именно его усиленной многолетней работы.

В столице Молдовы - Кишиневе - на ключевых позициях находятся лояльные к Кремлю люди, а Приднестровье осталось серой зоной, не пускающей Молдову в нормальные процессы интеграции. Не нужно гадать, чего хочет Козак. Достаточно посмотреть на то, чего он уже смог добиться.

Выдвижение невыполнимых требований для саботажа переговорного процесса и дискредитации стороны оппонента - это один из излюбленных приемов российской дипломатии. И топорный вброс через Ходорковского был сделан исключительно потому, что официально Козак не может сказать такие слова в лицо Ермаку, в присутствии представителей Германии и Франции. Ведь попытка оказывать давление на украинскую сторону может поколебать их лояльную пророссийскую позицию в переговорах.

Получается, достижение компромиссов не является целью Козака. Хотя, возвращение Донбасса в состав Украины действительно рассматривалось, как один из приоритетных сценариев в Кремле. Однако, когда Зеленский отказался безоговорочно принимать все кремлевские условия и захотел уступок, его песенка была спета. На него тут же натравили Анатолия Шария, которого кум Путина Виктор Медведчук публично называет своим соратником и единомышленником.

И теперь Зеленского будут "качать" через улицу, обвиняя в этих происках Петра Порошенко. Точно так же, как ранее "качали" президента через медиа-атаки на его супругу, приписывая эти неблаговидные действия "порохоботам". Радикализация конфликта между Зеленским и Порошенко Кремлю очень выгодна. Ибо, в этом случае, хаос будет множиться.

Основной удар, на мой взгляд, придется на середину осени, когда наиболее жестко себя проявят последствия экономического спада из-за коронавируса и карантина. Сбережения многих людей подойдут к концу, а новые проекты не успеют встать на ноги. Плюс, предвыборная кампания в местные представительские органы вступит в кульминационный момент.

Зеленского поставят перед выбором: либо выполнить свои обещания народу по прекращению войны на условиях Путина (думаю, изменения в конституцию могут и не понадобиться), либо быть ослабленным падением рейтингов и увеличивающейся ненавистью со стороны украинцев. У президента останется и третий выход - уйти самому. Но, вряд ли он им воспользуется. И вряд ли это поможет украинскому народу в данный момент...

Однако, весь вышеизложенный сценарий работает в том случае, если принять, что Козак жестоко "кинул" Ермака, путем вброса ультимативных требований через немецкий Spiegel. В этом случае, он практически подставил своего партнера по переговорам, заставив эмоционально и резко отреагировать самого Владимира Зеленского на "требования Кремля". Кто вообще использует слово "требования" в переговорах о мире?

Если же "шпигель-вброс" является частью сценария, который разыгрывают Козак и Ермак совместно, то это "требование" играет роль "дымовой завесы", или, как любят выражаться мои американские друзья, которые желают показать знание тонкостей кремлевской политики - "maskirovka".

В таком случае, единственная цель этого вброса с использованием резких формулировок и его легитимация через радикальную реакцию Зеленского, которую можно охарактеризовать, как "вы там фильтруйте базар", - это заставить нас обсуждать данную тему.

Причины тоже очевидны! Пока мы будем на повышенных тонах оценивать потенциал "зрады" в очередном этапе переговоров, никаких изменений в Конституцию Украины не будет внесено. Вместо этого, под покровом этой "дымовой завесы" в парламент попытаются протянуть более скромный по формату законопроект по поводу трактовки законодательства о децентрализации или об отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Вкупе с безусловным выигрышем представителей объединения ОПЗЖ и "Партии Шария" в ряде южных и восточных регионов Украины (вероятно, включая оккупированные районы) на ближайших местных выборах, промежуточные результаты по "приднестровизации Украины" будут Кремлем достигнуты до конца этого года.

Однако одновременно это даст возможность Зеленскому честно заявить, что свое обещание прекратить войну, он выполнил. И за него снова проголосуют!

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