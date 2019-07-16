Крах дилетантов. Чего не стоит ожидать от нового состава Рады

Для того, чтобы в Украине на деле изменилась политическая культура и страна действительно продвинулась в выбранном ею цивилизационном нарративе в сторону свободного общества, необходимо, чтобы и основные политические партии, и новые члены парламента были убежденными приверженцами демократических принципов и правового законодательного процесса, а не привычным для украинской политики традициям межпартийных дрязг, договорняков и личной преданности партийным лидерам.

Хотя президентские выборы наглядно продемонстрировали, что исполнительная власть в Украине может перейти к новым политическим силам через демократический электоральный процесс, пока рано говорить, что и законодательную власть удастся обновить столь же кардинально - и, главное, что это обновление действительно приведет к закреплению в национальной политике фундаментальных демократических ценностей.

При всем стремлении Украины стать эффективной и стабильной демократией европейского типа, главной внутренней проблемой ее политической структуры остается фактическое отсутствие политических партий, выстроенных на базе твердых идеологических принципов. Задачу их создания избирателям только предстоит решить.

За пять лет, пошедшие между Майданом и нынешними выборами, демократические политические силы так и не смогли подготовить и представить общественности "хартию" - или "заявление о принципах", - которая могла бы стать новым ориентиром для политической и гражданской реальности. У украинского либерального направления нет своего аналога "Хартии-77" чехословацких диссидентов, философского кодекса единомышленников, который установил бы парадигму и этические основы движения, работал как основа для тактических решений, влиял на самосознание гражданского общества и политический дискурс. Украинские либералы пока не смогли организоваться, объединиться и настолько глубоко укоренить ростки демократических принципов в политической почве страны, чтобы плоды их работы проявились уже на нынешних парламентских выборах. Они даже упустили возможность сломать традиционную систему "персоналистских" партий, что было в этот раз вполне возможно.

Пост-майданная "демократическая оппозиция" так и не смогла наладить достаточно эффективные и доверительные отношения между либеральными политическими группами и выступить в качестве единой силы против попыток установить олигархический контроль над нынешними парламентскими выборами и будущей Верховной Радой.

Хотя президентские выборы демократически подтвердили мандат на перемены, нет реальных гарантий, что этот мандат удастся конвертировать в действенное законодательство, способное "институционализировать" запрос общества на перемены

Чтобы не возлагать всю ответственность за такое положение дел только на украинцев, стоит сказать, что их западным партнерам также не удалось наладить настоящие "партнерские отношения" с авторитетными политическими силами, чтобы те могли получить прямой доступ к мнениям компетентных политических экспертов, к современным стратегиям, методам и организационному опыту политической работы, к пониманию, как на самом деле работает система политических партий в развитых демократиях.

Неспособность создать парламентские партии на базе идеологических платформ, несомненно, замедлит движене Украины к демократии, несмотря на ее осознанное стремление внедрить либеральную европейскую систему ценностей и уйти от доминирования олигархов в политике.

В этом заключается одно главных противоречий момента: хотя президентские выборы демократически подтвердили мандат на перемены, нет реальных гарантий, что этот мандат удастся эффективно конвертировать в действенное законодательство, способное "институционализировать" запрос общества на перемены.

Кроме того, стабильное общество, построенное на принципах экономической свободы, демократии, справедливости и уважения прав человека, не сможет существовать без утверждения на практике реального верховенства права.

Так чего же стоит ожидать от этих парламентских выборов?

Избрания новых, в основном неизвестных и неопытных политических деятелей, которые, как можно надеяться, вытеснят из Верховной Рады и из политического дискурса страны всем надоевшие старые лица и запустят процесс создания новой и достойной политической элиты. Как минимум (и, возможно, это предел оправданных ожиданий) это даст украинской политике новый импульс к ее обновлению.

Одновременно олигархические круги потрятят огромные средства на сохранение уже дискредитированного статус-кво - и на тех, чье политическое сущестование зависит от его незыблемости. Именно сейчас на решение этой задачи направляются «грязные» деньги, полученные от коррупционных или чисто криминальных схем.

Будут продолжать борьбу за политическое существование архаичные носители рудиментов "homo soveticus" - Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко, - которым глубоко не доверяют избиратели и которые не показали надежного и устойчивого желания продвигать и принимать действенные фундаментально-демократические законы.

"Регионалы" попытаются возродиться при поддержке и финансировании олигархических групп, чтобы противостоять реформам ради сохранения любыми способами прежней системы и попытаться заново наладить политические связи с Россией. И даже помимо них появится целая волна реваншистских групп, которые будут противодействовать фундаментальным демократическим переменам все с той же целью сохранения олигархического статус-кво.

Новые политики не понимают (и даже, возможно, не подозревают об этом), насколько мизерны их шансы добиться заявленных целей при сохранении нынешнего украинского политического византийства

А чего не стоит ожидать?

Как было сказано выше, не стоит ожидать, что полученный на выборах президента мандат на фундаментальные политические изменения удастся перенести в практическую плоскость.

Не стоит ожидать, что в парламент гарантированно пройдут решительные люди с демократической законодательной программой, в которую войдут снятие депутатского иммунитета, создание парламентской системы соблюдения прав граждан, продвижение и закрепление избирательной реформы, разработка правил лоббирования, требование полной прозрачности для финансирования политической деятельности и принятие принципа демонополизации для экономики и для средств массовой информации.

Не стоит надеяться, что поколение более молодых политиков обладает достаточными знаниями, навыками и средствами, чтобы установить свои правила в коридорах власти, кулуарах Верховной Рады, а также готовностью пойти против партийной дисциплины, когда это будет необходимым. Как ни жаль, новое поколение гражданских лидеров, бизнесменов и активистов, предложенных избирателям в качестве будущих парламентариев, если опираться на их опубликованные краткие биографии, не дает оснований рассчитывать на их зрелость и способность осознают природу политической власти, которая все еще актуальна для Украины.

Они не понимают (и даже, возможно, не подозревают об этом), насколько мизерны их шансы добиться заявленных целей при сохранении нынешнего украинского политического византийства.

У скольких из них хватит сил и смелости противостоять партийному диктату, коррупционным соблазнам и разлагающему влиянию власти - противостоять ради демократии, к которой так стремятся их избиратели?

Специально для LIGA.net

Перевод с английского