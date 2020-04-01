Крах иллюзий: будет ли перезагрузка власти в Украине

Последняя неделя должна была стать неделей отрезвления для президента Владимира Зеленского. Либо, выражаясь другими словами, неделей краха иллюзий. Вслед за иллюзией об эффективности молодых теоретиков с комсомольскими повадками, должны были посыпаться остальные - иллюзия об эффективности хороших ребят, которых давно знаешь и опасные заблуждения о наличии реальных рычагов власти в руках.

Начну с последнего. За 2019 год украинское государство институционально не укрепилось ни капли. Все старые проблемы сохранены, местами они стали более заметны, потому что спала красивая ширма пафосных речей про великие идеалы. Президент, получив возможность перезагрузить власть и даже набрав неплохой темп, к осени начал повторять старую добрую привычку своих предшественников - ориентироваться на "старых друзей и партнеров".

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При этом, имея формально большинство в Верховной Раде не попытался переформатировать его, создав полноценную политическую структуру. В результате фракция "Слуга Народа" рассыпалась на несколько, зачастую конфликтующих между собой групп. Первая пролетевшая ласточка - голосование по земле в конце 2019. Дальше было больше. И, наконец, сегодняшний провал голосования по кадровым вопросам по правительственному проекту изменений в бюджет, показал, что глава государства может рассчитывать, в лучшем случае на 140-160 депутатов собственной фракции. Остальные - даже близко "не его".

"Спусковым крючком" публичного распада монобольшинства стали "пленки брата Ермака (Андрей Ермак - руководитель Офиса президента Украины. - Ред.)", на которых человек, похожий на родственника руководителя Офиса президента смело обсуждает процессы продажи государственных должностей. Вопрос не только в "словах брата".

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Вопрос в том, что:

1. Записи выложил депутат из Слуги Народа.

2. Руководитель Офиса президента по своим "неформальным обязанностям" отвечал за коммуникацию с депутатами, обеспечение голосования за нужные законопроекты.

Результат закономерен. Ермак, который и без того имел множество оппонентов (часть из которых он перевел в категорию противников своим "умением" строить диалог, получил мощный удар в публичном пространстве. Учитывая сказанное, надеяться, что данная личность организует голосование было бы наивно. Так и произошло.

И, наконец, вишенкой на тортике стал вылет из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Сивохо, который взялся за важную тему коммуникации с оккупированными территориями, продвижения тезисов сшивающих страну, но первыми своими шагами чуть не разжёг конфликты в Киеве.

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Кейсы Сивохо, Ермака, чуть ранее бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана и остальных показывают, что хорошие ребята, старые партнеры не всегда являются хорошими исполнителями, менеджерами, Государство - это институты. Ты можешь ставить людей, которым доверяешь на ключевые посты, но институт - это система оценки компетентности исполнителя и его замены, в случае проблем. Это система поиска людей. Не отстраивая таковую попадешь в яму - ведь набор друзей не бесконечен.

Президент Зеленский назвал свою политическую силу Слуга Народа, к сценарию этого сериала он волей-неволей обращался довольно часто. И у меня создается впечатление, что в рамках этого сценария и развиваются события. Напомню, что первый сезон проходил под знаком падения экономики и провала "старых друзей" на управленческих постах. А разрекламированное улучшение - это конец третьего сезона, до которого стране и президенту надо еще попробовать дожить.

В этой логике ключевой задачей главы государства на ближайшие месяцы является сохранение контроля над несколькими ключевыми направлениями. Например, вопросами борьбы с эпидемией, координации слабой, но существующей, силовой системы, компоненты и, самое главное, попытки создать организационный ресурс - систему выстраивания отношений, поиска людей, запуска институций.

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Все остальное - вне приоритетов, на это нет времени и сил. Этим уже должны заниматься другие. Задача №1 - сохранить единой страну и выйти из пандемии на режим работающей экономики. При этом, на момент выхода иметь систему кадрового поиска.

А от иллюзий, в том числе о наличии "своей партии", хорошем круге друзей придется избавляться. В том числе через роспуск парламента в конце 2020 года - перспектива этого становится реальной как никогда. Если иллюзии сохранятся, в 2021 году мы можем наблюдать перезапуск власти - потому что на фоне институциональной слабости перехватить контроль над государством легко. Зеленский это, кстати, сам и показал. Пора задуматься над тем, как удержать власть и страну. Для этого нужны перемены, которые, кстати, сам Зеленский и анонсировал.