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28.03.2020, 08:02

К олигархам за помощью: коронавирус выявил системную ошибку президентов Украины

К олигархам за помощью: коронавирус выявил системную ошибку президентов Украины
Юрист, директор Института национальной политики

В борьбе с эпидемией, опираясь на олигархические ресурсы, Владимир Зеленский фактически подменяет ими правосубъектность органов власти. Но это ошибка

Коронавирус выявил системную ошибку президентов Украины.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с олигархами для обращения к ним с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом и взять под кураторство области, где у них имеются активы и соответствующие ресурсы, свидетельствует о том, что Украина состоит из двух государств: формального и фактического.

В силу Конституции и ряда законов Украины, все меры медицинского характера по борьбе с массовой эпидемией возложены на правительство, Министерство здравоохранения, частично и на органы региональной власти и местного самоуправления. Стало быть, борьбой с эпидемией коронавируса обязаны заниматься официальные органы власти и учреждения.

Параллельно этому, эпидемия коронавируса вскрыла три существенные проблемы

1. Проблема профилактики вирусных заболеваний

Государство было заранее не готово к распространению на его территории эпидемии коронавируса, ввиду отсутствия тактического и стратегического планирования своей деятельности и прогнозирования развития тенденций, в том числе связанных и с возникновением мировых эпидемий и возможностями их влияния на граждан Украины. Именно по этой причине на государственном уровне были приняты столь жесткие меры ограничения. Тактическая и стратегическая неготовность по профилактике и борьбе с вирусной инфекцией медицинским путем восполнена ограничительными мерами.

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2. Проблема олигархического управления, или наличия фактического государства

Эпидемия коронавируса в очередной раз подтвердила, что фактически государственным управлением в Украине занимаются олигархи, которые имеют в регионах своих "смотрящих" и обладают для этого советующими ресурсами.

3. Системная ошибка президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет системную ошибку всех своих предшественников, которую в свое время совершил второй президент Украины Леонид Кучма.

В решении общенациональных задач, Владимир Зеленский опирается на олигархов, которые олицетворяют собой фактическое государство.

Очевидно, что причина обращения президента к олигархам обуславливается неготовностью и неспособностью формального государства бороться с распространением эпидемии.

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Почему президент обратился за помощью к олигархам, а не к представителям широкого круга среднего и малого бизнеса? При том, что проблема носит общенациональный характер. Почему президент не дал поручения главам областных и районных администраций обратиться за помощью к представителям среднего и малого местного бизнеса и провести аналогичные встречи на местах? На местах местными силами подобного рода проблемы решаются быстрее и оперативнее.

Ответы на эти вопросы выявляют серьезные пробелы в коммуникации между президентом и обществом. Система власти является недееспособной. У президента фактически отсутствует система коммуникации с региональной и местной общественностью.

При этом президент даже не пытается создать в стране эффективную систему власти! В критической ситуации, глава государства опирается только на тех, кого лично знает, и кому доверят, на классово близкие для себя элементы.

Опираясь на олигархические ресурсы, президент фактически подменяет ими правосубъектность органов власти.

Коллективный олигархат как фактическое государство сильнее формального государства. А сильный субъект в украинской политике диктует свои условия слабым субъектам.

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Политическая практика показывает, что фактически олигархи никому не помогают просто так, особенно в вопросах помощи населению. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать появление законодательных преференций, которые позволят олигархам компенсировать их расходы на борьбу с эпидемией коронавируса.

В конечном итоге, компенсаторами олигархов за их "безвозмездную" помощь, будут обычные граждане Украины.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: Владимир Зеленский, кризис, олигархи, карантин, коронавирус
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