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10.02.2020, 16:08

Кремль и человечество: политика Путина угрожает самой России

Кремль и человечество: политика Путина угрожает самой России
политолог, журналист-международник, публицист

Сегодня Россия - в полушаге от того, чтобы "нагнуть" Европу, и за четверть шага до своего распада (укр.)

Спеціально для "Радіо Свобода"

Рішення Росії про пріоритет російських законів над міжнародними, по суті, означає остаточну відмову Володимира Путіна від спроб хоча б імітувати дотримання Москвою міжнародного права. І чим більше буде слабнути новітня путінська імперія, підтверджуючи цим свій відхід зі сцени історії, тим абсурднішими і безглуздішими будуть її намагання відокремитися від сучасної людської цивілізації

Путін проводить нескінченні ревізії минулого, за відсутністю сил на сьогодення і неіснуюче майбутнє.

140 млн росіян стали непотрібними людству людьми, що програли своє життя і життя своїх нащадків, потураючи своїм ницим шовіністичним інстинктам.

А ті, кому не хочеться бути причетними до цього масового самогубства "імперських сектантів", намагаються якнайшвидше опинитися подалі від остаточного історичного колапсу російської "зірки смерті".

І хоча Путін хоче відділити Росію від решти світу, водночас він прагне підпорядкувати його собі.

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Парадоксальність існуючої ситуації в тому, що незважаючи на те, що сьогодні Російська Федерація опинилася за півкроку до того, щоб "нагнути" Європу, вона одночасно за чверть кроку до свого розпаду.

Бо намагаючись нав’язати світові московський "новий порядок", Росія заодно провокує і своє руйнування.

Москва скористалася суперечністю між членами НАТО

У Москві вправно навчилися вишуковувати "пробої" в єдності західної цивілізації та скористалися певними розбіжностями між членами Північноатлантичного альянсу в баченні спільної оборонної політики.

Майже 70 років в Європі був мир, бо в Кремлі знали, що сильний військовий стримуючий фактор НАТО не дозволить йому переходити межі дозволеного.

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Але в "меркельські часи" Німеччина вирішила зіграти свою "гру" з Росією. І не бажаючи вносити посильний вклад до оборонного союзу, цим гранично ослабила роль Бундесвера.

Путін, розуміючи, що механізм європейської оборони і солідарності повільно руйнується, а в Берліні і Парижі не всі готові захищати демократію, використовуючи оборонні стримуючі фактори, наважився на авантюру окупації українського Криму і війну на Донбасі.

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В цьому контексті необхідно звернути увагу на шалену інформаційну кампанію, розгорнуту Росією проти Польщі.

Ще трохи і Путін буде готовий заявити, що Польща законно має стати частиною Російської Федерації, оскільки, мовляв, в царські часи її частина, разом зі столицею Варшавою, тривалий період входила до складу Російської імперії.

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Теги: Кремль. Россия, владимир путин, нато, рф
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