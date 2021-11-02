UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кремль продолжает использовать газ как оружие. Молдавию уже запугали. Украина – на очереди

Цей матеріал також доступний українською
Кремль продолжает использовать газ как оружие. Молдавию уже запугали. Украина – на очереди

журналист
02.11.2021, 07:32

В глобальном плане рост цен на газ не является следствием превращения газа в оружие, но в случае Молдовы – да, заявил Жозеп Боррель

29 октября стало известно, что участники переговоров в Петербурге — молдавские чиновники и руководство российского Газпрома договорились о продолжении поставок газа в Молдову. Соглашение предусматривает продление предварительного контракта между Газпромом и Молдова-Газ на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдавской стороной. Признано целесообразным провести аудит долга молдавской компании и установить график выплат.

Переговоры доказали, что Кремль продолжает использовать газ как оружие. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Молдова Наталией Гаврилицей отметил, что Россия использует поставки газа как инструмент запугивания. "В глобальном плане рост цен на газ не является следствием превращения газа в оружие, но в случае Молдовы — да", — отметил Боррель.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что если нет понимания, ничего не сделаешь. "Существует задолженность Молдовы перед Газпромом. Задолженность очень серьезная. Есть вопрос, связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, покупатель. Условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, так ничего не попишешь", — отметил он.

Разница между Венгрией и Молдовой

То, что ситуацию вокруг поставок газа в Молдову комментируют высокопоставленные политики, еще раз напоминает, что речь идет совсем не об энергетическом споре. Россия продемонстрировала Молдове, к чему может привести независимая внешняя политика.

Понять это легко, если сравнить отношение Газпрома к контрактам с Венгрией и Молдовой. В первом случае был предложен контракт на 15 лет, причем с обязательным условием — поставка газа будет происходить в обход украинской газотранспортной системы. Буквально через несколько дней после заключения контракта Газпром действительно прекратил транзит газа для Венгрии через украинскую ГТС, хотя продолжает оплачивать оговоренные в транзитном соглашении между Россией и Украиной объемы сырья. То есть речь шла именно о политике, а не об энергетике.

Читайте также
Венгрия и Газпром подписали газовый контракт. А что такого? Для нас – ситуация сложная

В условиях повышения цен на спотовый газ и нервозности на рынке Газпром пошел на значительные преференции для Венгрии в обмен на участие правительства этой страны в фактическом создании условий для будущей энергетической блокады Украины. И это когда премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своими тесными личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, готовится к битве с объединенной оппозицией на предстоящих парламентских выборах.

Устрашение Молдовы

В ситуации с Молдовой совсем другой подход. В Москве не раз отмечали, что этой стране придется ответить за участие ее нового президента Майи Санду в саммите Крымской платформы. В последний раз с таким заявлением выступила глава Совета федерации, верхней палаты российского Федерального собрания, Валентина Матвиенко во время переговоров со спикером молдавского парламента Игорем Гроссом. Но ведь это было уже тогда, когда Молдова и Газпром были в процессе переговоров!

Молдавскому руководству не просто выкручивали руки из-за уплаты долга. С Молдовой, в отличие от Венгрии, не хотели заключать никаких долгосрочных контрактов. Предлагали годовой контракт, наконец согласились только на пять лет. Молдове — в отличие от Венгрии — предлагали фактически биржевую цену газа на поставку по трубопроводам. И в то же время в российских медиа появлялись намеки: не стоит Молдове поддерживать хорошие отношения с Украиной. А газ лучше начать получать с помощью того же Турецкого потока, пусть даже нужно достроить ответвление этого газопровода через Румынию.

Так что на примере Молдовы Кремль демонстрирует, что рассчитывать на энергетические преференции можно только с согласия участвовать в создании условий давления на Киев. Иначе — долговая удавка, дефицит газа, ухудшение социальной ситуации и кризис в экономике. Это и есть устрашение.

Специально для Радио Свобода

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Россия газ газпром Молдова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 