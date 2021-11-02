Кремль продолжает использовать газ как оружие. Молдавию уже запугали. Украина – на очереди

29 октября стало известно, что участники переговоров в Петербурге — молдавские чиновники и руководство российского Газпрома договорились о продолжении поставок газа в Молдову. Соглашение предусматривает продление предварительного контракта между Газпромом и Молдова-Газ на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдавской стороной. Признано целесообразным провести аудит долга молдавской компании и установить график выплат.

Переговоры доказали, что Кремль продолжает использовать газ как оружие. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Молдова Наталией Гаврилицей отметил, что Россия использует поставки газа как инструмент запугивания. "В глобальном плане рост цен на газ не является следствием превращения газа в оружие, но в случае Молдовы — да", — отметил Боррель.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что если нет понимания, ничего не сделаешь. "Существует задолженность Молдовы перед Газпромом. Задолженность очень серьезная. Есть вопрос, связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, покупатель. Условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, так ничего не попишешь", — отметил он.

Разница между Венгрией и Молдовой

То, что ситуацию вокруг поставок газа в Молдову комментируют высокопоставленные политики, еще раз напоминает, что речь идет совсем не об энергетическом споре. Россия продемонстрировала Молдове, к чему может привести независимая внешняя политика.

Понять это легко, если сравнить отношение Газпрома к контрактам с Венгрией и Молдовой. В первом случае был предложен контракт на 15 лет, причем с обязательным условием — поставка газа будет происходить в обход украинской газотранспортной системы. Буквально через несколько дней после заключения контракта Газпром действительно прекратил транзит газа для Венгрии через украинскую ГТС, хотя продолжает оплачивать оговоренные в транзитном соглашении между Россией и Украиной объемы сырья. То есть речь шла именно о политике, а не об энергетике.

В условиях повышения цен на спотовый газ и нервозности на рынке Газпром пошел на значительные преференции для Венгрии в обмен на участие правительства этой страны в фактическом создании условий для будущей энергетической блокады Украины. И это когда премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своими тесными личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, готовится к битве с объединенной оппозицией на предстоящих парламентских выборах.

Устрашение Молдовы

В ситуации с Молдовой совсем другой подход. В Москве не раз отмечали, что этой стране придется ответить за участие ее нового президента Майи Санду в саммите Крымской платформы. В последний раз с таким заявлением выступила глава Совета федерации, верхней палаты российского Федерального собрания, Валентина Матвиенко во время переговоров со спикером молдавского парламента Игорем Гроссом. Но ведь это было уже тогда, когда Молдова и Газпром были в процессе переговоров!

Молдавскому руководству не просто выкручивали руки из-за уплаты долга. С Молдовой, в отличие от Венгрии, не хотели заключать никаких долгосрочных контрактов. Предлагали годовой контракт, наконец согласились только на пять лет. Молдове — в отличие от Венгрии — предлагали фактически биржевую цену газа на поставку по трубопроводам. И в то же время в российских медиа появлялись намеки: не стоит Молдове поддерживать хорошие отношения с Украиной. А газ лучше начать получать с помощью того же Турецкого потока, пусть даже нужно достроить ответвление этого газопровода через Румынию.

Так что на примере Молдовы Кремль демонстрирует, что рассчитывать на энергетические преференции можно только с согласия участвовать в создании условий давления на Киев. Иначе — долговая удавка, дефицит газа, ухудшение социальной ситуации и кризис в экономике. Это и есть устрашение.

Специально для Радио Свобода

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