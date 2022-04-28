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Кремль пытается разморозить конфликт в Приднестровье. Зачем это режиму Путина

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Кремль пытается разморозить конфликт в Приднестровье. Зачем это режиму Путина

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
28.04.2022, 18:04

Пытаясь разморозить конфликт в Приднестровье и создать новую горячую точку в Европе, Кремль рассчитывает достичь нескольких целей

1. Объявить в Приднестровье военное положение, провести общую мобилизацию, как раньше в так называемых ЛДНР, и получить новую крупную группировку в тылу Украины.

Совокупное количество российских войск так называемой армии Приднестровской Молдавской Республики составляет около 7000, но может быть удвоено и утроено в сжатые сроки. Оружия на складах предостаточно.

2. Открыть новый фронт против Украины и блокировать Одессу с запада и с севера.

Цель – сковать наши силы, предотвратить перекидывание наших войск под Николаев, поддержать возможную высадку российского десанта в Одесской области.

3. Спровоцировать глубокий политический кризис в Молдове, запугать и парализовать деятельность молдавского правительства, заставить его отказаться от поддержки Украины, подготовить ситуацию к возможному захвату Молдовы русскими войсками.

4. Нажать на Румынию, чтобы заставить ее отказаться от поддержки Украины.

"Разморозка" Приднестровья – это последний стратегический резерв президента РФ Владимира Путина. Если он решит бросить его в бой – значит дела у Кремля действительно плохи.

Спойлер: ни один из этих пунктов Путину реализовать не удастся. Как не удастся и перекидывание своих войск самолетами в Тирасполь. Они будут уничтожены.

Вступление Приднестровья в войну будет означать окончательный конец и исчезновение этого образования. После чего вся полнота власти на этой территории будет передана в руки суверенного правительства Молдовы.

Мы готовы. Готовы Молдова, Румыния и наши союзники. Пусть только дернутся.

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