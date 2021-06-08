Кремль серьезно считает, что может до сих пор нам указывать? Это высшая степень шизофрении

В российских политических и пропагандистских кругах настоящая истерика по поводу формы украинской футбольной сборной, на которой изображена карта Украины вместе с оккупированным Россией Крымом. Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с пространным заявлением, члены Госдумы и Совета Федерации возмущаются, что это самая настоящая провокация против России. Российские СМИ поднимают вопрос, зачем такое устраивать на футбольном чемпионате. Тот факт, что как бы уважающие себя политические деятели обсуждают форму украинской футбольной сборной, говорит о состоянии умов этих деятелей и всей российской элиты вцелом.

Давайте посмотрим на реальные факты: чем вообще возмущены российские дипломаты, депутаты, сенаторы и просто пропагандисты, которым всегда нужно разговаривать о чем-то украинском.

Карта с Крымом

Первое – географическая карта Украины. Как это мы посмели нанести на форму нашей сборной карту Украины с Крымом?!

Позвольте спросить: какая еще существует карта Украины, кроме такой? Ведь карта Украины, на которой нет Крыма, существует только в фантазиях политического руководства России.

Да, России удалось оккупировать Крым. Да, России удалось присоединить Крым к своей территории с помощью военной силы и манипуляций. Но от этого политическая карта мира никак не изменилась. Та карта, которую увидят зрители чемпионата по футболу Евро-2020. На ней Крым – часть Украины. Никакой экзотики в форме украинской футбольной сборной нет. Если бы российская сборная напялила бы на себя форму с изображением карты РФ вместе с оккупированным Крымом, вот это была бы экзотика. Потому что такие карты можно увидеть только в России. Но это не меняет политической реальности о том, что международное сообщество не признает факта оккупации Крыма Россией. И какие бы изменение по воле президента РФ Владимира Путина не вносились бы в Конституцию России, это остается исключительно делом российской власти.

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С точки зрения международного права, Крым – это такая же территория Украины, как и Тернопольская или Винницкая области. И никакие войска или псевдо референдумы этой реальности не меняют.

Украина нанесла на форму своей сборной ту карту, которая существует в реальном времени.

"Слава Україні"

Но не только этот момент беспокоит российских пропагандистов. Их возмущает фраза "Слава Україні", так же нанесенная на форму футболистов.

Сама идея о том, что в России кому-то приспичило что-то там считать, чего можно украинским футболистам, а чего нельзя, какие слова можно писать на их футболках, а какие – нет, это все идеи из советских времен. Тогда было то же самое, особенно при Сталине. Например, стихотворение украинского поэта Владимира Сосюры "Любіть Україну", которое украинские школьники учат уже десятилетия, шельмовали в сталинские времена из-за призыва любить Украину. При том, что в стихотворении не было ничего антисоветского. Но стихотворение окрестили националистическим.

В то же время, одной из самых популярных песен, которая звучала из всех репродукторов, была песня о России со следующими словами: Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля. Ни автора, ни исполнителя этой песни никто не критиковал и не обвинял в национализме. Ведь это была самая что ни на есть правильная песня. Потому что, как недавно заявил Путин, СССР – это и была Россия. Если бы Сталин услышал Путина, он бы с ним, наверное, согласился.

А вот украина была чем-то второстепенным, и жителям УССР тоже полагалось любить Россию, а не Украину, когда они говорили о любви к украине, пусть и трижды советской. Их начинали прорабатывать.

Как видим, по истечению многих десятилетий (и Сталина уже нет, и СССР, и Украина и Россия уже давно независимые государства), российские официальные лица ведут себя так, будто все это опять появилось и нам никак нельзя выступать с призывом любить Украину А слова "Слава Украине" – нечто отвратительное, что могут проговаривать только союзники нацистов, как об этом глаголет Захарова.

А то, что она работает в здании под триколором, который в свое время советские солдаты на Параде Победы бросали к подножию мавзолея Ленина, это воспринимается нормально. И никому и в голову не придет сказать, что это флаг союзников нацистов. Потому что это не так, потому что это и был флаг российского государства, который вернули на все флагштоки после краха СССР.

Ведь российским официальным лицам можно все, а украинцам – ничего. Вернее, можно, но лишь то, что разрешит Москва. И если сказано нельзя, значит нельзя.

Если любить Украину не стоит, а стоит Россию, то нужно сообразовываться со своими эмоциями. Если Москва сказала, что Крыма на политической карте Украины нет, значит нет. И это должен принять не только каждый украинский футболист. ну и гражданин. А если Украина не согласна с таким подходом России, мы прекрасно знаем, что начинает происходить: появляются российские диверсанты, танки возле границ с украиной, начинают стрелять. Потому что никаких других аргументов, кроме как стрелять и убивать, у Москвы нет. У России есть только один метод заставить украинцев отказаться от своей истории и культуры – применять силу. Да что говорить, это касается не только нас. Такое происходит по всему периметру российских границ.

Возможно, нужно думать не о форме украинской сборной, а о собственной психике? Может нужно перестать навязывать другим народам свое представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Может стоит переместиться из российской политической шизофрении в реальный мир? Даже если российской власти будет в нем не так уж комфортно, как в мире тех выдумок, которые им так нравятся.

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