Кремль злится и нервничает. Значит, Крымская платформа – удачная идея. Жаль, с опозданием

Судя по тому, как горит от Крымской платформы у Москвы и ее обслуги, идея оказалась очень удачной. Жаль только, что запоздала на столько лет – что-то подобное нужно было делать сразу, еще в 2014-2015 годах. Но в любом случае, очень правильно, что тему Крыма не забывают и не выносят за скобки, а поднимают на высоком международном уровне.

Сколько бы не твердил Кремль, что "тема Крыма не обговаривается", – она обговаривается. В Украину приехали представители 46 государств. И это имеет значение.

Да, одним только форумом Крым не вернешь, но давать теме угаснуть никак нельзя. России было бы очень комфортно, если бы аннексия постепенно забывалась и не обговаривалась, затмевалась темой Донбасса.

Но этого не происходит – и мы видим, как злится и нервничает Кремль. В том числе и потому, что помимо темы аннексии, поднимаются и другие неудобные вопросы – притеснения крымских татар, нарушение прав человека etc.

Околокремлевские спикеры столько лет продвигали тезис о том, что "Запад устал от Украины", что о Крыме уже все позабыли, что весь мир согласился с аннексией – и тут такой удар.

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