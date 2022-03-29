Кремлевская формула неудачи

1. Президент РФ Владимир Путин несет личную ответственность за военное вторжение в Украину, однако, как тиран, он должен на кого перераспределить вину за свои неудачи.

Чтобы тирания продолжала функционировать, другие лица и учреждения должны взять ответственность за эту вину, избегая любых разговоров о неудаче. Это трудно.

2. Через месяц после того, как в Украине началась российская агрессия, появилось несколько векторов возможной раздора в российском правительстве.

Некоторые необычные особенности этой войны теоретически могут спровоцировать конфликт внутри русской элиты. Я не буду делать выводы, но буду обращать внимание читателей на то, где искать ответы.

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3. Путин является верховным фаворитом Российской Федерации. Вторжение в Украину основывалось на его мнении о том, что украинского государства и народа не существует. Его взгляды широко распространены среди населения, хотя, возможно, не столь сильно поддерживаются. Сразу было доказано, что они ошибочны.

4. Попытки Путина изменить государственное устройство в Украине за два дня провалились. Его декларация о победе от 26 февраля (случайно опубликованная в прессе) показала огромный разрыв между его целью и воплощением.

5. Путин считал, что уже на третий день будет иметь дело с кукольным режимом в Украине.

6. Таким образом невозможно было ожидать ни масштабных потерь, ни больших потерь русской армии на фронте. Это придает значительный вес путинским ошибкам.

7. Чтобы реальность соответствовала его воображению, Россия теперь использует свою армию, Национальную гвардию и чеченских боевиков, чтобы уничтожить украинскую государственность и нацию. Геноцид украинцев необязательно должен поддерживаться большинством населения.

8. Российскому государству не хватает системы сдерживаний и противовесов, а также правовых ограничений. Решение о вторжении в Украину предварительно обсуждалось только небольшой группой лиц.

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9. Таким образом за пределами ближайшего окружения Путина есть большое количество людей, которые могли бы честно сказать, что они не принимали участия в принятии решения о вторжении в Украину.

10. Решение о вторжении в Украину, кажется, не имело оперативного плана. Это вполне могло быть результатом неправильной оценки ситуации Путина и отсутствием людей в его окружении, кто мог бы дать ему адекватную консультацию.

11. После Путина вторым важным человеком, принимавшим решение по вторжению в Украину, был министр обороны РФ Сергей Шойгу, который ко всему еще и является или был другом Путина.

12. У Шойгу репутация качественного менеджера, но боевого опыта у него нет. У него есть большой PR-отряд, и он любит самовозвышаться. Настоящих генералов он может раздражать.

13. Сообщается, что в Украине были убиты семь настоящих российских генералов, а также многие другие полевые командиры. Моральный дух русской армии выглядит низким. Все это можно связывать с ошибкой Путина, неопытностью Шойгу и всеобщим отсутствием планов.

14. Шойгу исчезал на две недели и, по неподтвержденной информации, имел проблемы с сердцем.

15. Когда 25 марта было официально объявлено об изменениях целей войны, о них объявлял не Шойгу, а генерал россармии Сергей Рудской.

16. Начальник русского генштаба Валерий Герасимов в отличие от Шойгу является реальным генералом. Из-за удачной пропаганды российского вторжения в Украину в 2014 году его ассоциируют с идеей гибридной войны.

17. Независимо от того, правильная эта ассоциация или нет, вторжение в Украину в 2022 году стало крушением российской пропагандистской машины. Все потому, что репутация Герасимова ассоциировалась с гибридной войной.

18. Еще одна причина провала пропаганды – Герасимова считают организатором решающей победы 2014 года под Иловайском во время тогдашнего российского вторжения в Украину. Он запятнал свою репутацию, потому что украинцев обманули.

19. Американское военное руководство жалуется, что их российские коллеги (Шойгу и Герасимов) не отвечают на телефонные звонки. Это необычная и опасная практика.

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20. Россияне могут не принимать телефонные звонки американцев из-за капризного решения Путина. Они также могут бояться контакта с американцами из-за стресса и возможных подозрений.

21. Путину, возможно, хотелось бы верить, что украинская эффективность на поле боя, и российская неэффективность объясняются утечками информации наружу.

22. Теория утечки была бы удобной для Путина, поскольку отвлекала бы его собственные ошибочные представления об Украине, которые являются основной причиной как вторжения, так и его провала.

23. Сергей Беседа является или был руководителем части российской секретной полиции (ФСБ), которая отвечала за международные дела. Сейчас он, похоже, находится под домашним арестом.

24. Как и Герасимова, Беседу связывали с последней российской интервенцией в Украине. В феврале 2014 года он был в Киеве с командой коллег с официальной миссией, как раз когда десятки протестующих были расстреляны на Майдане.

25. Беседа, вероятно, отвечал за предоставление Путину разведывательных данных об Украине для нынешнего вторжения. Трудно понять, что он рассказывал Путину, и слушал ли его последний.

26. Путин, возможно, предпочитает обвинять в своем провале ложные разведданные, чем его решение начать войну в Украине; тем более у него не было никого адекватного в окружении, с кем бы он мог посоветоваться.

27. Беседа мог как давать Путину ту информацию, которая нравилась диктатору, так и передавать правдивую, но которую Путин не воспринимал серьезно. Так или иначе, это удар по престижу ФСБ.

28. У ФСБ есть конкуренты "на рынке" – Национальная Росгвардия и чеченские батальоны. Они также находятся в Украине.

29. Перспективы: следует искать линии разлома между Путиным и его генералами; среди его генералов; между высшими офицерами и солдатами на местах; между Путиным и его секретной полицией, а также между его секретной полицией и конкурирующими службами.

Путинский режим застрял в предполагаемых дилеммах тирании. Лидер РФ последовательно пытается перераспределить вину среди своей обстановки за собственные ошибки, которые до сих пор никто не признал. Военные лидеры всегда неожиданно проявляются во время войны; все находятся в перманентном стрессе.

30. Резюме: учитывая очевидное противоречие, трудно одновременно переложить вину и отрицать неудачу кампании.

Сталинский режим решил эту проблему, очистив элиту и утверждая, что массовая смерть демонстрирует высший смысл политики, которая может показаться неудачной.

Несмотря на движения в обоих направлениях, в сторону дисциплинирования элит и некрофильской сублимации, неясно, может ли Путинский режим достичь сталинского синтеза.

Нынешняя элита, видимо, может спокойно согласиться с тем, что россияне вообще должны страдать из-за ошибок своего верховного лидера, погибая на поле боя и живя с цензурой и пропагандой. Это позволило перераспределить вину за войну в Украине среди них самих.

Достаточно ли этого для самого Путина, непонятно. Соглашаются ли элиты с тем, что российское самонаказание является правильной политикой, и могут ли присоединиться к ее реализации, также остается открытым вопросом.

Колонку впервые опубликована на личном блоге Тимоти Снайдера "Thinking about..."

Перепубликация осуществилась с согласия автора. Перевод и адаптация текста – LIGA.net

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