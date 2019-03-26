Криминализация власти: кто виноват и что делать

Термін «криміналізація влади» з’явився в нашій державі порівняно недавно. Це страшне словосполучення потрапило в нашу свідомість десь на початку 2000-х років і, нажаль, продовжує стрімко набирати обертів. Особливого загострення воно набрало за останні дев’ть років. Саме узурпація влади, перевищення службових повноважень, призначення на посади за ознакою «свій», відсутність покарань за злочини та зловживання, маніпуляції громадською думкою, провокування конфліктів та протистоянь серед громадян, - знижує в суспільстві довіру до влади і робить владу на будь-якому рівні мало ефективною.

Тотальна криміналізація влади стала сьогодні реальністю України. Ми чуємо про неї практично щодня. Ледь не в кожному випуску інформаційних новин нас сповіщають про випадки порушень, хабарництво, злочинні дії, в епіцентрі яких опиняються представники влади. Здавалось, «бандитські 90-ті» давно залишились позаду але, нажаль, це далеко не так. Кримінальне середовище з його структурами активно підвищує рівень професіоналізму та організованості і продовжує активно впливати на владу. Кримінал пронизав владні кола і ми мусимо визнати, що сьогодні вони проникли практично у всі сфери суспільного життя, здійснюючи значний вплив на суспільну свідомість і поведінку людей. Люди розуміють безвідповідальність та відсутність покарань за скоєне і це їх розчаровує,вселяє зневіру до владних структур.

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Субкультура злочинного світу заповнила собою культурний вакуум, що утворився в нашому суспільстві, змінивши зміст і характер політичної поведінки і політичної культури суспільства в цілому. До розповсюдження хибних ідеалів залучилися ЗМІ, які деформують людські ціннісні добра і зла, створюють передумови для розвитку неповаги до законослухняності та правопорядку, знижають рівень нетерпимості до злочинності. Відтепер, людину при владі, яка скоїла злочин можуть прилюдно звинуватити, засудити, але не покарати згідно Закону.

Теж саме відбувається і в політичній сфері. Вона, як лакмусовий папірець, показує рівень «забрудненості» нашого суспільства. З політиками пов’язано багато скандалів і звинувачень у хабарництві, перевищенні службових повноважень, викриття прокуратурою, офшорних оборудках, надмірному збагаченні. Все це свідчить про нечесність та регулярність протиправних дій до яких вдаються наші політики. Зазвичай тільки перед виборами вони обіцяють народу дотримання законності, поліпшення життя простих людей, лояльність до бізнесу, зняття депутатської недоторканності, прийняття Закону про імпічмент Президенту та, навіть, скорочення чисельності народних обранців у ВР. Насправді, роками всі ці обіцянки не виконуються. В свою чергу громадяни сприймають представників влади, як людей, що знаходяться «над законом». Їх протиправні дії сприймаються як викривлена «норма» сьогодення. Як би не змінювалися традиційні політичні системи, соціально-політичні цінності та еталони соціальних оцінок, домінуючим типом особистості в нашому суспільстві все більш стає жорстокість, безчестя, заможність та збагачення будь-якою ціною. Успішними людьми в громадському середовищі стали вважатися не освідченні, професійні, інтелектуальні, порядні, чесні особистості, а ті хто зумів прилаштуватися до умов життя в найгіршому розумінні цього поняття.

Змінюється система цінностей самих людей, вони не розглядають наживу на державі та людях, як щось негативне, а політик-крадій стає об’єктом заздрості та поваги через кількість в нього грошей, не дивлячись на те, яким шляхом ці гроші було отримано. Страшне те, що люди не засуджують, а заздрять їм.

Треба зрозуміти, які ж фактори призводять до підвищення рівня криміналізації влади. Серед головних слід відмітити - порушення правил та законів заради побудови своєї політичної кар’єри, а це означає створення політичного кола успішних людей, а не політиків, які працюють на користь держави та суспільства.

В ці, так звані «кола політиків», залучаються друзі, куми, родичі та близькі за фінансовими інтересами люди і тоді така «команда» перестає займатись інтересами держави, а переслідує інтереси виключно збагачення свого кола «однодумців». Такий підхід унеможливлює політичну відповідальність та здійснення демократичних процесів. А найголовніше – підриває економічну безпеку держави та кожного українця. Та нажаль, фінансова злочинність стала частиною свідомості людей і сприймається ними вже майже як норма сьогодення.

Тим часом країна втрачає величезні кошти, люди бідніють, працездатні, розумні українці від’їжджають працювати за кордон, смертність перевищує народження. Цей процес потрібно зупинити. Так далі продовжуватись не може. Для вирішення існуючої проблеми потрібно вжити цілу низку масштабних заходів, які б допомогли знищити кримінальну складову на всіх рівнях влади. Необхідно приділити особливу увагу дослідженню цього процесу та боротьбі з ним. Наукова розробка засобів впливу на суспільну свідомість, зміна існуючої системи цінностей та створення адекватної системи очищення влади від криміналу – це те, що сьогодні конче необхідно Україні!

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