Парламент Венгрии принял законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Документ был внесен на рассмотрение парламента 3 апреля. Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МУС "превратился в политизированную организацию, которую отдельные государства используют в собственных интересах".

Импульсом к такому решению стал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вслед за этим официальный Будапешт резко заявил: "МУС подрывает не только себя, но и всю международную систему".