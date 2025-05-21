Думка
Криза Міжнародного кримінального суду як ознака розпаду глобальної системи
Мамед Сулейманов
азербайджанський публіцист
Парламент Угорщини ухвалив законопроєкт про вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Документ було внесено на розгляд парламенту 3 квітня. Тоді ж міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що МКС "перетворився на політизовану організацію, яку окремі держави використовують у власних інтересах".
Імпульсом до такого рішення став ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Після цього офіційний Будапешт різко заявив: "МКС підриває не лише себе, а й усю міжнародну систему".
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