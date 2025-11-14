старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США

Мои первые впечатления от поездки в Европу: континент не готов к новой реальности, в которой региональный баланс сил разрушается чем дальше, тем больше. Страны восточного фланга НАТО понимают экзистенциальную угрозу, которую Россия представляет для Европы. Другие союзники – нет.

Такая регионализация взглядов на безопасность в Европе означает, что в НАТО нет как подлинного общего консенсуса относительно характера угрозы, которая исходит от России, так и способов ее преодоления. Когда-то я назвал это "кризисом неверия" со стороны политической элиты и политического руководства Запада.

