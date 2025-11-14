Мої перші враження від поїздки до Європи: континент не готовий до нової реальності, в якій регіональний баланс сил руйнується що далі, то більше. Країни східного флангу НАТО розуміють екзистенційну загрозу, яку Росія становить для Європи. Інші союзники – ні.

Така регіоналізація поглядів на безпеку в Європі означає, що в НАТО немає як справжнього спільного консенсусу щодо характеру загрози, яка походить від Росії, так і способів її подолання. Колись я назвав це "кризою невіри" з боку політичної еліти та політичного керівництва Заходу.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net