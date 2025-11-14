Думка
"Криза невіри": Європа все ще не готова прийняти реальність загрози її безпеці
Ендрю А. Міхта
старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США
Мої перші враження від поїздки до Європи: континент не готовий до нової реальності, в якій регіональний баланс сил руйнується що далі, то більше. Країни східного флангу НАТО розуміють екзистенційну загрозу, яку Росія становить для Європи. Інші союзники – ні.
Така регіоналізація поглядів на безпеку в Європі означає, що в НАТО немає як справжнього спільного консенсусу щодо характеру загрози, яка походить від Росії, так і способів її подолання. Колись я назвав це "кризою невіри" з боку політичної еліти та політичного керівництва Заходу.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
