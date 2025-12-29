На Рождество у меня была возможность встретиться с друзьями по всей Европе, и беседы с ними еще больше убедили меня в том, что если внутри Европейского Союза не произойдет фундаментального переосмысления его политики, континент может скатиться в геополитическую неактуальность – и тогда проиграем мы все.

Пришло время элитам ЕС перестать говорить о "Европе" и ЕС как о взаимозаменяемых понятиях. Не может быть "федерализованной Европы", поскольку общеевропейского государства не существует. И хотя в Европе можно построить централизованное мегагосударство, но демократическим оно будет разве что по названию.

