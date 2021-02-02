Крым и новый парламентаризм: как "защита прав русских" нарушает все права населения Крыма

Специально для Радио.Свобода

В этом году мероприятия, посвященные тридцатилетию референдума по воссозданию Крымской автономии 1991 года, по поводу чего в Крыму установлен "День республики" (до российской аннексии полуострова, 20 января отмечали как День Автономной Республики Крым. – Ред.), ознаменовались несколькими фундаментальными псевдонаучными открытиями.

Одно из них – введение в оборот термина "новый парламентаризм", который якобы сформировался в Крыму.

Лавры первооткрывателя принадлежат первому вице-спикеру российского парламента Крыма Ефиму Фиксу, который, как пишут "Крымские известия", "эмоционально выступал с трибуны, легко вспоминая события тридцатилетней давности и сопоставляя их с сегодняшним днем".

В своем выступлении, Фикс заявил следующее: "Прошедший в 1991 году референдум, дал возможность сформировать наш особый крымский парламентаризм, какого не имеет ни один другой субъект".

Конечно, если уж Фикс считает, что такого парламентаризма не имеет ни один субъект Российской Федерации, то уж, конечно, он считает, что такого нового парламентаризма нет ни в знаменитой именно своим древним парламентом Великобритании, ни в Германии, о дебатах в ландтаге которой писал еще Карл Маркс, ни во Франции, ни в Испании, ну и вообще нигде в Европе, не говоря уж о США и Канаде, а тем более – Украине.

Какие там у них могут быть парламенты, вот в Крыму – другое дело!

Надо думать, что Фикс проанализировал всю историю крымского парламентаризма – от дивана Крымского ханства (как-никак – тоже своеобразный парламент своего времени), до участия двадцати двух крымских депутатов в четырех созывах Государственной думы Российской империи. А также историю работы Съезда Советов, а затем – Верховного Совета Крымской АССР, Крымского областного совета депутатов в РСФСР, а потом – Украины, и деятельность делегатов Курултая и Меджлиса крымскотатарского народа как национального парламента, депутатов от Крыма в Верховной Раде Украины в период с 1991 до 2014 года.

И вот теперь возник этот "новый крымский парламентаризм", отличающийся от всех предыдущих. Титаническая исследовательская работа.

Посмотрим, какими направлениями, принципами и составными частями характеризуется "новый крымский парламентаризм".

Ефим Фикс так описывает свое детище: "это уникальное направление парламентской деятельности по отстаиванию интересов Крыма – по русскому языку, полномочиям, конституции. Ежедневная, ежечасная, ежеминутная борьба за взаимодействие с Российской Федерацией".

Итак, сформулированы составные части "интересов Крыма". По мнению Фикса, это русский язык, полномочия, конституция, а также "ежедневная, ежечасная, ежеминутная борьба за взаимодействие с Российской Федерацией".

Разберем по полочкам

Борьба за русский язык.

В Крыму до российской аннексии вся документация, 95% образования, 99% СМИ функционировали на русском языке. Так нужно ли было за него так героически бороться? Да и в чем состояла эта борьба? В ежегодном проведении фестивалей "Великое русское слово", где кроме словоблудия ничего иного не было? В постоянном отказе от расширения употребления крымскотатарского и украинского языков, которые были записаны государственными?

Сейчас спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов все время повторяет, что крымчанам "запрещали говорить на русском языке". Но ни одного факта этого запрета привести не может. Да и можно ли было запретить – ну хотя бы депутатам крымского парламента – говорить на русском языке, если большинство из них никаких других языков не знали? Не могли же они быть вообще немыми?

Возьмем для примера крымского депутата Государственной думы Российской империи Решида Медиева. Он был избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Таврического губернского избирательного собрания 7 февраля 1907 года. Большинство голосов за него отдали выборщики от украинцев и других национальностей. Он состоял нескольких думских комиссиях, в том числе по неприкосновенности личности (вот была же такая комиссия в Госдуме!), комиссии о "нормальном отдыхе служащих в торговых и ремесленных заведениях" и по народному образованию. В последней Медиев исполнял обязанности секретаря подкомиссии по вопросу о языке преподавания в национальных школах. Был очень активен, многократно выступал в Думе и на заседаниях фракции.

Как свидетельствуют документы, Медиев не боролся только за свой язык, а выступал за равноправное существование и русского, и тюркских языков в России, за школу, общедоступную для всех национальностей.

После роспуска Думы он вернулся в Крым. В 1907-1912 годах служил председателем городской управы Карасубазара (в 1944 году переименован в Белогорск. – Ред.). А в ноябре 1907 года, Медиев основал русскоязычную газету "Голос мусульманина", пытался открыть газету "Наш голос", публиковал свои статьи в парижском журнале "Мусульманин" и в бакинской газете "Каспий".

Итак, если Медиев, как депутат, отстаивал интересы людей всех национальностей и всего Крыма, то крымский "новый парламент" – только русских. А если точнее, то это была не борьба за русский язык, как они говорят, а борьба против крымскотатарского и украинского языков, за устранение их из общественной сферы Крыма.

Второе направление – полномочия.

Как ранее заявлял спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов, конституция от 6 мая 1992 года "придавала нашим отношениям с Украиной даже не федеративный, а конфедеративный характер". Верховный Совет Крыма при Сергее Цекове принимал законы, пытался вести международную деятельность.

Я добавлю – более того, между правительствами Крыма и Украины было заключено межбюджетное соглашение, согласно которому Крым оставлял все налоги у себя, и должен был платить в бюджет Украины только 4,6 % бюджета, поскольку примерно такую долю он составлял в территории и населении Украины.

И даже в 1995 году, когда Верховный Совет Крыма и его президент Юрий Мешков не только напринимали законов вразрез с Конституцией Украины, но и создали в Крыму безвыходный политический кризис, Верховная Рада Украины отменила конституцию и 40 сепаратистских законов, но договор о межбюджетных отношениях остался в силе. Еще и в конституции 1998 года сохранялось положение о том, что Крым оставляет все налоги, кроме общегосударственных выплат, у себя.

Но при этом всем оказалось, что Крым со столькими конфедеративными полномочиями, во-первых, не может выплатить Киеву даже 4,6 % бюджета, и более того – не в состоянии сам себя прокормить. За такие полномочия боролись Ефим Фикс и другие крымские парламентарии?

Поэтому нынешние депутаты из российского парламента Крыма радуются, что им удалось удобно сесть на шею России, которая из-за популистских устремлений пополняет их бюджет на 75-80%, но при этом подчинила Крым своему Южному федеральному округу и низвела до положения области. Это примерно то же, если бы Украина в свое время подчинила Крым областному совету Херсонской области. Но Константинов при этом говорит, что он обладает полномочиями, "о которых украинские регионы и мечтать не смеют". Удивительная слепота.

Третье направление – конституция.

Какая же здесь напряженная работа, если три украинских конституции, принятых в 1992 и в 1998 году, крымчане писали и редактировали сами, а нынешняя "конституция" Крыма списана из конституций российских областей?

Крым считает преимуществом, что парламент принимает законы. Но в России даже города принимают законы, что в целом является нарушением принципа единства национального законодательства. Законодательство не может быть нижегородским и рязанским, об этом писал еще Ленин. Да и многие принимаемые в Крыму законы по качеству ниже многих постановлений, которые принимала Верховная Рада АРК.

Похоже, ничего Фикс не исследовал, а просто сказал, что на ум пришло.

Он считает, что его коллег отличает "ежедневная, ежечасная, ежеминутная борьба за взаимодействие с Российской Федерацией". Зачем сейчас преувеличивать и обычные отношения называть борьбой, если в Украине никто никогда не возражал против контактов крымчан с Россией? Некоторые крымские депутаты вообще специализировались на поездках в Москву, некоторые депутаты Госдумы России дневали и ночевали в Крыму, и не только на курорте.

Юрий Лужков так вообще при каждом приезде в Севастополь пытался укусить Киев побольнее. И не крымская ли Партия регионов заключила договор о партнерстве с "Единой Россией"? Зачем называть борьбой то, что доставалось задарма, притом в ущерб Украине?

Что касается нынешних депутатов российского парламента Крыма,то это собрание депутатов, которое избрано в результате непризнанного и незаконного подобия референдума 2014 года, который был проведен по сфальсифицированному решению предыдущего состава парламента, депутатов которого сгоняли силой и угрозами Игорь Стрелков и его солдаты, и сессия которого была проведена в закрытом режиме, по некоторым свидетельствам – без наличия кворума.

С самого начала деятельности этого органа, согласно решениям ООН, ОБСЕ и Европейского парламента, принятые им законы и постановления не имеют юридической силы. Это не парламент, а большой мыльный пузырь.

Время подытожить

Новый "крымский парламентаризм" – это деятельность самопровозглашенного, незаконного органа, претендующего на права законодательного. По форме это собрание областного уровня, по качеству – это собрание людей, мнящих себя политиками, но позволяющее за них принимать решения спикеру и его приближенным в ходе непродолжительных сессий в стиле голосования методом "одобрямс".

Это собрание людей, которое игнорирует интересы и потребности множества национальных сообществ, в том числе коренного народа, и угождающее только русской диаспоре в Крыму.

Это люди, незаконно присвоившие себе звания, полномочия и оплату депутатов, мирящиеся с произволом оккупационного режима, совершающего репрессии по национальному, религиозному признаку, нарушающего свободу слова и права человека, что неоднократно признано документами международных организаций.

Это собрание, которое под лозунгом "защиты прав русских" нарушило права всего населения Крыма – право на выбор места жительства, на передвижение, право на свободу слова, свободу собраний, на труд, на выбор языка обучения и общения, на право избирать и быть избранным. И права на самоуважение, в конце концов.

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