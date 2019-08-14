Крым, оккупация, вода: кто коня украл - тому его и поить (видео)

Тема Северно-Крымского канала поднимается в СМИ - в первую очередь российскийх - регулярно. Причём на пятом году аннексии полуострова уже очевидна цикличность возрвращения этой темы. Осенью оккупационные власти говорят о грандиозных планах по окончательному решению водной проблемы "уже этой зимой". В зимние месяцы - о колоссальных запасах воды и обеспеченностью ею всех жителей Крыма, включая возможных туристов. К маю начинаются разговоры о качестве того, что течет из кранов. И, наконец, ближе к концу лета снова вспоминают "киевскую хунту" и ее попытки "наказать водой обычных крымчан".



Нынешний год исключением тоже не стал.