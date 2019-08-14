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14.08.2019, 16:40

Крым, оккупация, вода: кто коня украл - тому его и поить (видео)

Крым, оккупация, вода: кто коня украл - тому его и поить (видео)
эксперт Украинского института будущего

Видеоколонка Игоря Тышкевича с анализом очередного всплеска "дискуссий" о поставках воды в аннексированный Крым

Тема Северно-Крымского канала поднимается в СМИ - в первую очередь российскийх - регулярно. Причём на пятом году аннексии полуострова уже очевидна цикличность возрвращения этой темы. Осенью оккупационные власти говорят о грандиозных планах по окончательному решению водной проблемы "уже этой зимой". В зимние месяцы - о колоссальных запасах воды и обеспеченностью ею всех жителей Крыма, включая возможных туристов. К маю начинаются разговоры о качестве того, что течет из кранов. И, наконец, ближе к концу лета снова вспоминают "киевскую хунту" и ее попытки "наказать водой обычных крымчан".

Нынешний год исключением тоже не стал.

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Теги: аннексия Крыма, оккупация Крыма Россией, Северо-Крымский канал, поставки воды, видеоколонка
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