UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крым особого режима

Крым особого режима

журналист
04.02.2021, 09:02

Крым – это "дутый субъект" России. И никакое переименование его административных единиц в "особые административные районы" реальности не изменит

Специально для Радио.Свобода

Решение российского руководства разработать законодательство об особом правовом режиме в аннексированном Россией Крыму – фактическое признание того факта, что и спустя почти семь лет после оккупации, полуостров находится за правовыми границами России и оказывается токсичной территорией не только для иностранных инвесторов, но и для российского бизнеса.

Именно поэтому потенциальных инвесторов, похоже, теперь будут пытаться заманить в Крым "особыми административными районами", налоговыми льготами и прочими иллюзиями легкой прибыли. Но кому, кроме тех, кто хочет быстро ограбить полуостров, захочется соглашаться с присутствием в "особых районах" и подвергать себя опасности санкций, если любой "особый район" – это все равно Крым. Оккупированный Россией в 2014 году Крым.

Когда Россия в феврале-марте 2014 года захватила полуостров, я напоминал, что Крым всю историю своего существования был тесно связан с материком – и это география, которую нельзя изменить указом президента России или подменить Крымским мостом.

А с точки зрения международного права Крым – территория Украины и это тоже нельзя изменить указом Владимира Путина или ссылками на результаты фейкового референдума.

И что же получается в результате? География властно напоминает о себе приближающейся экологической катастрофойнехваткой водыкризисом в сельском хозяйстве – потому что, уверен, никакой мост не заменит Крыму воду из Днепра.

Читайте также
Вода в Крым – новая ловушка для Зеленского

И международное право тоже властно напоминает о себе – потому что никто не хочет связываться с оккупированной и незаконно аннексированной территорией! Прежде чем заманивать в "особые районы" российских бизнесменов, Кремль должен был бы объяснить, почему на полуострове вы днем с огнем не отыщете российских государственных компаний – ни Российских железных дорог, ни "Почты России", ни Сбербанка России – ну никого, практически никого!

И если Крым и в самом деле "субъект федерации", то, может быть, вы из интереса назовете нам еще один какой-нибудь такой субъект, где нет ни "Почты России", ни Сбербанка?!

Как это, нет больше такого субъекта? (Ответ-то мы знаем – угроза западных санкций, которые, как видим, работают).

И если Крым – это "дутый субъект" Российской Федерации, то никакое переименование его административных единиц в "особые административные районы" реальности не изменит – ни политической, ни экономической, ни правовой.

Оккупация она и есть оккупация, как там ее не называй.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Крым оккупация крыма виталий портников аннексия Крыма Россией

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 