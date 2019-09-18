"Крымские гости" в ОБСЕ: что они там делают и как туда попали

В этом году на совещание в ОБСЕ зарегистрировались 13 представителей Крыма. Их список обнародовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который тоже принимает участие в мероприятиях. Он отметил, что российские власти пытаются «прорвать дипломатическую изоляцию Крыма» и считают площадки ОБСЕ «наиболее удобными».

Представители Крыма, которым удалось зарегистрироваться на совещание ОБСЕ в этом году, - функционеры контролируемых российскими властями Крыма организаций и СМИ. Среди них, например, руководители национальных общин из провластного пула, представители Общественной палаты при крымском парламенте, которые визируют решения местных чиновников, «Совета крымскотатарского народа» при Сергее Аксенове, а также провластных СМИ. На них стоит остановиться подробнее.

«Цензура и контроль невозможны»

Из 13 крымских участников совещания крымские СМИ представляют семь человек. Выступить из них удалось троим: Марии Волконской – главреду официального издания правительства Сергея Аксенова «Крымская газета», Ольге Леоновой – шеф-редактору провластного «Крымского информагентства» (до российской аннексии Крыма контролировалось Рескомитетом по информации Крыма) и Эрвину Мусаеву – гендиректору контролируемого российскими властями крымскотатарского телеканала «Миллет».

Они пытались получить слово в секции, посвященной проблемам свободы слова в разных странах.

Мария Волконская заявила, что на полуострове не может быть цензуры, поскольку там слишком большое разнообразие медиа: зарегистрированы 323 СМИ, из которых 103 национальные. «Вы прекрасно понимаете, что при таком количестве цензура и тотальный контроль, о чем иногда говорят коллеги, подаваемой информации ни физически, ни технически невозможны», - заявила она.

Правда, Мария Волконская при этом не уточняет, что до российской аннексии полуострова там были зарегистрированы более 3 тысяч СМИ. Такие данные приводили не только украинские чиновники, но и озвучивал глава созданного в Крыму управления Роскомнадзора Сергей Худолей. 323 СМИ, о которых говорит Мария Волконская – это остатки, уцелевшие после тотальной зачистки информационного пространства Крыма российскими властями.

Главред крымской газеты также назвала «непроверенной и политически ангажированной» информацией критику западных государств фактов притеснения журналистов крымскими властями.

Правда, она не стала упоминать о кейсе крымского журналиста Николая Семены, которого на полуострове осудили на 2,5 года лишения свободы условно с двухлетним запретом публичной деятельности за публикацию, в которой он высказывается против российской аннексии Крыма. Интересно, что этот кейс Мария Волконская всего пару лет назад обсуждала в своей телепрограмме на крымском телевидении. Участники этого обсуждения еще до «приговора» называли Николая Семену «иностранным шпионом» и «предателем родины».

«Непроверенной и политически ангажированной» информацией она, очевидно, также называет многочисленные факты отказа в регистрации в российском правовом поле неподконтрольных крымским властям СМИ, уголовное преследование гражданских журналистов на полуострове и многое другое.

Интересно, что во время совещания в ОБСЕ Мария Волконская не упомянула еще одну свою регалию - член общественного совета по строительству моста через Керченский пролив. Того самого моста, создание которого осудили власти Евросоюза и США, поскольку «строительство моста служит напоминанием о сохраняющейся готовности России пренебрегать международным правом».

«Это безопасно и интересно»

Ольга Леонова тоже пыталась убедить, что в Крыму нет проблем со свободой слова и зазывала европейское сообщество на полуостров. «Мы, крымчане, на этой международной демократической площадке призываем всех, кто хочет, не бояться и приехать к нам в Крым и увидеть все то, что у нас происходит. Наши радости и печали, наши обиды, горести и ликования. Приезжайте пожалуйста, к нам в Крым, это не только безопасно это еще и очень интересно», - заявила она.

О том, как «интересно» в Крыму, рассказывает бывший крымский политзаключенный Евгений Панов, который в августе 2016 года поехал на полуостров и в итоге три года провел сначала в СИЗО, а затем в российской тюрьме. Он заявляет о жестоких пытках и издевательствах со стороны российских спецслужб и администраций СИЗО.

Об «интересном» в Крыму также может рассказать Владимир Присич - житель Харькова, который, приехав на полуостров, оказался фигурантом «дела крымских диверсантов». И до сих пор находится в застенках, хотя и признан политическими заключенным.

А уж сколько «интересного» могут рассказать сами крымчане, в домах которых ФСБ регулярно проводит обыски!

Ольга Леонова хоть и живет в Крыму, но об этих фактах, видимо, не знает. Или все таки сознательно их замалчивает?

И, наконец, гендиректор телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев утверждает, что, благодаря российской аннексии Крыма, крымскотатарскому языку на полуострове придали статус государственного наравне с русским и украинским. Правда, о том, что сразу после этого его практически полностью искоренили из крымских школ и общественной жизни, Эрвин Мусаев тоже не договаривает.

Как попасть из Крыма в Европу

Представителям оккупированного Крыма удалось выступить в ОБСЕ вопреки протестам и демаршу украинской делегации. Похожая ситуация происходит ежегодно. Эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова называет это «попыткой информационной легализации российской оккупации Крыма».

Российские делегации ежегодно возят крымских «агентов» в своих рядах в Европу. Им удается оформлять визы, несмотря на то, что загранпаспорта, выданные на оккупированной территории, в посольствах стан ЕС считаются нелегитимными.

Чтобы обеспечить участие крымского пула на мероприятия ОБСЕ, российские власти за пять лет применяли разные схемы: скрывали крымское происхождение участников в регистрационных документах, выдавали их за представителей российских организаций, прибегали к манипуляциям с паспортами и так далее.

В прошлом году украинские журналисты Андрей Мацука и Анастасия Станко выяснили, что крымские пропагандисты попали на совещание в ОБСЕ по паспортам с регистрацией либо в Москве, либо в Краснодарском крае.

Это означает, что российские власти регулярно подают в Европу неправдивые сведения, что должно было бы уже обернуться дипломатическим скандалом. Но пока, видимо, всех все устраивает.

Специально для LIGA.net