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Боты:
21.01.2019, 12:14

Кто кому на выборах "рука Москвы" и откуда ее видно лучше всего

Кто кому на выборах "рука Москвы" и откуда ее видно лучше всего
журналист

Настоящая борьба с внешним врагом способна сплотить общество, но спекуляции на этой борьбе общество только разделяют, считает Сергей Руденко

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Через 70 дней Украина будет выбирать нового президента. Но, не дожидаясь официальной регистрации своего патрона, команда Петра Порошенко со своей избирательной стратегией, похоже, определилась. Между нынешним президентом и украинской государственностью поставлен знак равенства. Мол, не будет Порошенко - не быть и Украине. А кто ставит это под сомнение, тот - "рука Москвы". Хотя категоричность адептов этой теории указывает на копирование именно ими российских политических технологий. Вот где стоило бы поискать "агентов Кремля".

Порошенко и государство

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Желание окружения Порошенко поставить вопрос ребром: либо Петр Алексеевич - либо Владимир Владимирович, вполне понятное. Технологию "Голосуй - или проиграешь", опробованную Борисом Ельциным в 1996 году, в Украине в 1999-м повторил Леонид Кучма. Тогда в качестве политического пугала выступил лидер коммунистов Петр Симоненко. И это сработало. На ту же технологию теперь рассчитывает и команда Порошенко, которая решила развить тему: голосуй - или потеряешь государство.

Никто и не спорит, что во время войны фигура верховного главнокомандующего, которым является президент Украины, имеет огромное значение. Но, высмеивая невоенный вид претендентов в президенты, технологи Порошенко забывают, что сам Петр Алексеевич до прихода в кресло главы государства был сугубо гражданским лицом. Им он и остался. Да, он приобрел новые знания в сфере обороны и безопасности. Да, приложил большие усилия к развитию украинской армии. Но кто сказал, что та же Юлия Тимошенко не в состоянии продолжить начатое нынешним президентом? Почему надо воспринимать возможный уход Порошенко как крах всего и сдачу Украину агрессору?

Все попытки президентских политтехнологов убедить общество, что Порошенко - это государство, выглядят по крайней мере глупыми. Ведь пять лет назад украинцы вынудили убежать из страны Виктора Януковича, который тоже считал, что Украина - это он. Да, Петр Алексеевич - это не Виктор Федорович. Да, нынешний президент умнее, талантливее и хитрее Януковича. Но он делает ту же ошибку, что и его предшественник, веря в свою избранность. Незаменимых людей нет, в том числе в президентском кабинете. Потому что государство - сами украинцы, которые уже не единожды доказывали это и во время "оранжевой революции", и во время "революции достоинства", и во время войны в Донбассе.

Охота на "агентов Кремля"

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В четко выстроенной политтехнологами конструкции сегодня в Украине есть Петр Порошенко - с одной стороны, и "агенты Кремля" - с другой. Причем в статус последних загоняют оппонирующих ему политиков, общественных деятелей, журналистов и блогеров. Не согласен с Петром Алексеевичем или критично к нему относишься - да ты работаешь на Москву! Ты продался лично Путину! Сотни полупустых аккаунтов в соцсетях и близкие к администрации президента политологи готовы втоптать в грязь любого, кто посмеет усомниться в гениальности Порошенко.

Нетерпимость к чужому мнению и попытки очернить критиков нынешнего президента Украины создают нездоровую атмосферу в обществе. Ладно бы Служба безопасности Украины боролась с настоящими агентами Кремля, которые откровенно "топят" за Россию, летают на встречи с Путиным, работают на Москву, создают в Украине пророссийские телеканалы и пытаются посеять распри в православии. Но нет же, этих людей никто не трогает. А вот, например, журналистам, которые публично позволяют себе высказать мнение о деятельности Порошенко, в соцсетях боты устраивают настоящую травлю.

Охота на "агентов Кремля", которую сейчас ведет президентская команда, рано или поздно завершится реваншем пророссийских сил. И это действительно страшно. Имитация борьбы будет иметь серьезные последствия для Украины. Настоящие враги украинского государства ждут своего времени. Жаль, что этого пока не поняла команда Петра Порошенко.

Игра в "своих" и "чужих"

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Свою неофициальную избирательную кампанию Петр Порошенко начинал с бордов "Прочь от Москвы!" Ими же, очевидно, он и закончит выборы. В последние полгода Петр Алексеевич говорил много нелестного о России и Путине. Да, Порошенко удалось многое сделать для того, чтобы вывести Украину из-под влияния Кремля. "Безвиз" с европейскими странами, начало создания единой православной поместной церкви, попытка конституционно закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, разрыв "большого договора" между Украиной и Россией и так далее.

Порошенко действительно есть чем гордиться. Но достаточно ли этого для того, чтобы Украина превратилась в процветающее и сильное государство? Конечно же, нет. Петру Алексеевичу, к сожалению, за пять прошедших лет так и не удалось консолидировать общество и финансово-политические группы. Вот это постоянное деление на "своих" и "чужих", на "агентов Кремля" и патриотов не позволило украинскому государству быстро развиваться. Украинцы ждали от Порошенко большего. Об этом свидетельствует и нынешнее лидерство в президентской гонке Юлии Тимошенко, и то, что 40% украинцев пока не определились с выбором.

Да, внешний враг способен сплотить общество. Точнее - настоящая борьба с этим врагом. А превращение этого самого врага в "пугало" позволяет сомневаться в искренности этой борьбы.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle 
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Теги: предвыборная гонка, выборы президента, политические технологии
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