С удивлением должен кое-что отметить. Похоже, есть люди, которые искренне поверили в российские нарративы.

Российские нарративы звучат так: давайте-ка скорее перемирие, хоть какое-нибудь, потому что дальше будет только хуже, Россия наступает, Украина проигрывает, лучше зафиксировать всё здесь и сейчас.

Это ложь.

При всех проблемах, которые сейчас есть у Украины, Россия не способна и не будет способна достичь даже минимальной своей военной цели — выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Просто по факту: с конца 2023 года она движется на Покровск — это главный вектор её усилий. Там уже похоронены три общевойсковые армии, сожжено танков больше, чем стоит на вооружении у нескольких стран Европы вместе взятых, с "буханок" пересели на мотоциклы. Результат — они даже в сам город не зашли.

То есть Украина сейчас не освобождает территории, за исключением локальных контратак — но и Россия не сможет достичь своих целей ни при каком сценарии. Такова сейчас обстановка на земле. Плюс экономика РФ уже вошла в рецессию.

Таким образом, агрессия уже на данный момент бьёт по агрессору сильнее, чем по нам. Именно поэтому агрессор прибегает к психологическим кампаниям (вливанию денег в разных говорливых инфузорий) и террору (постоянным обстрелам гражданских объектов). Именно поэтому агрессор на переговорах настаивает на том, чтобы ему дали передышку и сняли санкции.

Потому что именно это — передышка и снятие санкций — является для него условием продолжения агрессии.

Они смогут вывести экономику из рецессии, восстановить запасы вооружений, наладить связи на Западе — а вот обрезать помощь Украине, сославшись на то, что "войны-то уже нет", несложно: достаточно пары Орбанов и пол-Фицо.

После чего — год передышки, и всё по новой, уже с перевооружённой армией. Как раз к тому времени, когда мобилизованные украинцы вернутся домой, и начнутся привычные политико-экономико-социальные дрязги.

Таким образом, любые переговоры, которые дадут РФ шанс на восстановление (в том числе с условием снятия санкций), — это приглашение к следующей агрессии, с гораздо большими угрозами.

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