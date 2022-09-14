Kyiv Security Compact: что это такое и являются ли гарантии безопасности заменой НАТО

13 сентября Офис президента Украины показал контуры рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, которые разработаны по поручению президента Владимира Зеленского. Представили черновой документ глава ОП Андрей Ермак и эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Документ, получивший название Киевский договор безопасности, или Kyiv Security Compact, станет основой для будущих договоров между Украиной и странами-гарантами нашей безопасности.

История работы над этим документом, да и самой группы Расмуссена-Ермака похожа на голливудский байопик: сначала никто не верит в идею главного героя, потом постепенно собирается команда поверивших, и наконец – вместе у них все получается.

Где-то в мае я поехала на Всемирный экономический форум в Давосе, после чего – в Брюссель, где провела серию неформальных и неофициальных встреч с представителями европейских институций, экспертами, policy makers, журналистами.

Собирала фамилии экспертов, которых следует приобщить к группе, а также интересовалась точкой зрения разных людей относительно гарантий безопасности для Украины.

Прощупав грунт, я, честно говоря, увидела скепсис, который меня расстроил.

Впрочем, как часто у нас бывает: то, во что еще никто вчера особо не верил, сегодня уже стало реальностью.

А скепсис только разжигает наше желание сделать то, что, по мнению всех, сделать невозможно.

Комментируя новый договор безопасности, Зеленский заметил, что он подготовлен на высоком уровне. Это первый, но очень важный шаг. Президент выразил пожелание, чтобы экспертная группа продолжила свою работу и довела этот проект до конца.

Такая высокая оценка работы очень мотивирует. Итак, концовка первой серии, поэтому еще это только начало. Дальше объясню, что уже сделано.

Что такое гарантии безопасности и зачем они

1. Какова цель гарантий безопасности для Украины

Ключевая цель – укрепление территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Украины в ее международно признанных границах. Также они должны содействовать продолжению демократических реформ.

Это будут первые подобные гарантии в XXI веке, и они могут заложить основы для нового порядка безопасности в Европе. Они будут объединены в рамках Киевского договора безопасности.

Он состоит из совместного документа о стратегическом партнерстве между государствами-гарантами и Украиной, а также двусторонних соглашений между Украиной и государствами-гарантами.

2. В чем суть гарантий безопасности

Суть – в комплексной и многоуровневой помощи Украине построить надежную систему обороны и безопасности, способную сработать как на предотвращение агрессии, так и на отпор ей.

3. Кто будет предоставлять гарантии

Они будут поступать преимущественно – но не исключительно – из стран НАТО. К договору могут присоединиться США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы – но список не является исчерпывающим.

Другие страны могут присоединиться к дополнительным или конкретным вопросам, связанным с гарантиями безопасности. Формат "Рамштайн" (это около 50-ти стран) может стать основой этой более широкой группы.

4. Как это работает

Во время нынешней агрессии России против Украины ушло много времени на выработку и согласование решений. Должны этого избежать. В случае угрозы по запросу Украины гаранты должны будут собраться для коллективных консультаций в течение очень короткого времени (например, 24 часа) и принять решение об активации расширенных гарантий в составе коалиции стран, готовых присоединиться (например, в течение 72-х часов).

5. Окончательно ли сформирован гарантийный пакет

Нет. Гарантии имеют "открытую архитектуру". Пакет гарантий может быть укомплектован дополнительными соглашениями, касающимися конкретных вопросов, не охваченных в настоящем документе. Например, договором (договорами) между Украиной и странами-производителями средств противовоздушной и противоракетной обороны с целью поставки Украине современных и эффективных систем ПВО и ПРО в достаточном количестве для обеспечения закрытия неба от атак с воздуха.

Кроме того, пакет гарантий может включать в себя региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией и другими прибрежными государствами, такими как Румыния и Болгария.

6. Являются ли гарантии заменой членства в НАТО

Нет. Украина не отказывается от вступления в НАТО, закрепленного в Конституции. Членство в НАТО (а также в ЕС) значительно укрепит безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Однако в переходный период ей нужны жесткие гарантии безопасности.

7. Не повторится ли история с Будапештским меморандумом

Категорически нет. Гаранты должны взять на себя политически и юридически обязательства по содействию в обеспечении самообороны Украины.

8. Какие ограничения оборонного и политического характера будут применены к Украине

Никаких. Гарантии не должны вынуждать Украину ограничивать численность или мощь своих вооруженных сил. Они также не должны быть элементом обмена на определенный статус, например нейтралитет, или налагать на Украину другие обязательства или ограничения.

9. Каков срок действия гарантий

Гарантии должны предоставляться на бессрочной основе. К тому же они должны адаптироваться, в зависимости от уровня угроз.

10. Выносятся ли санкции за скобки

Нет. Они составляют часть гарантий. Санкционный пакет должен состоять по меньшей мере из полного набора санкций на 1 сентября 2022 года, которые будут немедленно повторно введены.

При этом гаранты должны воздерживаться от отмены санкций против России, согласованных с 2014 года, пока Москва:

- не прекратит агрессию против Украины;

– не гарантирует, что в будущем не нападет на Украину;

– не компенсирует Украине ущерб, нанесенный во время вторжения.

Любое решение об отмене или временной приостановке санкций в рамках переговоров по мирному урегулированию должно приниматься в тесной координации с Украиной.

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