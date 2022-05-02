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Лавров устрашает Молдову. Зачем это Кремлю

Цей матеріал також доступний українською
Лавров устрашает Молдову. Зачем это Кремлю

журналист
02.05.2022, 16:43

От того, удастся ли сдержать российское наступление, зависит судьба не только Украины. Молдова может стать следующей

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что граждане Молдовы "должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО".

Сергей Лавров отвечал на вопрос, стоит ли беспокоиться жителям Молдовы о "специальной военной операции" России. И, как видим, ответ целиком в духе российского министра иностранных дел. Республика Молдова – нейтральное государство.

Никто из представителей ее политического истеблишмента никогда не говорил о возможности евроатлантической интеграции страны. Молдове не предлагали присоединиться к НАТО. Зачем Лавров лжет?

А потому, что именно это обвинение о "затягивании Молдовы в НАТО" может пригодиться Москве, если в будущем возникнет идея о дестабилизации или даже оккупации Молдовы. И не следует утверждать, что автор этого текста – политический фантаст.

Еще недавно, дней так 66 назад, мало кто верил в то, что Россия попытается оккупировать Украину. А размеры Украины и Молдовы и возможности вооруженных сил двух стран несравнимы.

В начале этой недели заместитель командующего войсками Центрального военного округа России генерал Рустам Миннекаев заявил, что целью "второго этапа" войны России против Украины является оккупация Донбасса и "коридор" по южным областям Украины в молдавское Приднестровье, "где также притесняют русскоязычных".

Почти сразу после этого на территории Приднестровья – самопровозглашенной "республики", территория которой еще с 90-х годов прошлого века находится под фактическим контролем России – началась странная дестабилизация: взрывы, обстрелы здания местного Министерства государственной безопасности и телецентра.

Ответственность за происходящее никто не взял. Президент Молдовы Майя Санду после заседания Совбеза страны объяснила события клановой войной в самом Приднестровье.

Руководитель Приднестровья Вадим Красносельский обвинил в причастности к дестабилизации Украину.

Из Приднестровья длинная очередь автомобилей потянулась на административную границу с основной частью территории Молдовы. После спешно проведенных переговоров с представительной делегацией из Кишинева Красносельский назвал призывы к бегству из региона провокацией и отметил, что никаких референдумов в Приднестровье проводить не планируется.

Выглядит репетицией

Можно было полагать, что ситуация успокаивается. Но на сцене появился Лавров.

И то, что происходило, теперь выглядит репетицией на случай, если российским войскам – а, как мы теперь знаем, такая цель есть – удастся выйти в Приднестровье и появиться на административных границах региона с основной частью Молдовы. Тогда мы и узнаем, что Кремль готов противостоять "затягиванию" Республики Молдова в НАТО.

То, что такие опасения – вымысел, не изменит агрессивных планов России. Не такой же выдумкой Владимира Путина были все его обвинения в адрес Украины?

Поэтому от того, удастся ли сдержать российское наступление, зависит судьба не только украинского народа и украинского государства. Судьба Молдовы и ее граждан также напрямую зависит от того, как будут развиваться события на украинско-российском фронте.

Специально для Радио Свобода

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Молдова путин владимир война России в Украине
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