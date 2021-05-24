Лукашенко превращает Беларусь в государство-террорист

Беларусь превращается в государство-террорист, когда грозит убийством гражданам Евросоюза, чтобы посадить самолет с журналистом-критиком режима Лукашенко – Романом Протасевичем, сооснователем и экс-главредом Telegram-канала NEXTA.

Россия превращается в государство-террорист, когда убивает попутно граждан Евросоюза и Британии, пытаясь убить своих граждан, которые считаются врагами режима, и взорвать оружие, которое предназначено для Украины.

От действий диктаторов страдают не только граждане их стран. Но, прежде всего, граждане России и Беларуси. Беларусь в заложниках у своего правителя-узурпатора, диктатора и убийцы Александра Лукашенко. А Лукашенко в заложниках у президента РФ Владимира Путина, потому что не реформированная экономика Беларуси не жизнеспособна без постоянных дотаций из России.

А ниже – динамика реальных доходов россиян до и после аннексии Крыма и войны, которую они развязали в Украине. Реальные доходы россиян с тех пор постоянно снижаются.

Вот это государственность, да?

Что тут причина, а что следствие, уже решайте сами.

И да, как бы это ни было парадоксально, реальные доходы украинцев сейчас на самом высоком уровне за всю историю, как и средняя зарплата в долларах. Даже несмотря на войну, которую против нас развязал один из безумных диктаторов.

Реальные доходы украинцев постоянно растут с 2015 года. Это к вопросу о правильности цивилизационного выбора, сделанного на Майдане и эффективности реформ, которые проводились с 2015 года вместе с нашими западными партнерами.

А если бы Украина еще и не саботировала сотрудничество с МВФ!

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.