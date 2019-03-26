Луценко признался. Новое вмешательство в выборы в США

Юрий Луценко наконец прокомментировал своё участие в атаке на посла США в Украине Мари Йованович. Генпрокурор молчал почти неделю. Наверное, тщательно подбирал слова – всё-таки от этого зависит и его будущее, и будущее Петра Порошенко. И вот заговорил.

"На этих выборах моя главная цель – это получение Украиной перспективы членства в НАТО. Это возможно лишь при тесных отношениях двух президентов – Украины и США. Отношения между главами государств требуют доверия и честности. Всё, что мешает отношениям президентов Порошенко и Трампа, должно быть отброшено. Я действовал без согласия президента Порошенко, интервью The Hill – моя личная инициатива". Этот комментарий Луценко распространил журналист Юрий Бутусов.

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Также со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре Бутусов добавил: американские журналисты опубликовали пока не всё, что сказал им Луценко. Значительную часть разговора якобы заняла тема Джо Байдена, то есть, участие его сына в бизнес-проектах на территории Украины.

Если всё это правда (а оснований не доверять Бутусову нет), то Луценко уже наговорил, как минимум, на пожизненную дисквалификацию в государственном управлении.

Во-первых, генеральный прокурор сам подтвердил, что значительно превысил свои полномочия. Генпрокурор не должен вторгаться в область внешней политики и обязан делать только то, что прямо предписано ему законом. Если генпрокурор не понимает этого, то что вообще он тогда понимает?

Более того, если внимательно посмотреть на комментарий Луценко Бутусову, можно увидеть, что он считает Йованович препятствием в отношениях между Трампом и Порошенко. Потому что именно устранением нынешнего посла США может закончится вся эта история и против неё был направлен опубликованный материал Hill.TV.

Кто давал право генпрокурору самостоятельно решать, какой посол мешает отношениям президента с кем-либо? Как на это отреагируют все остальные послы иностранных государств в Украине и их начальство в соответствующих странах?

Луценко, таким образом, довёл до абсолюта наш политический бардак. Если поверить генпрокурору, что Порошенко не знал об этой активности, то получается, что всему миру показано: в Киеве не способны контролировать поведение даже таких высших руководителей, как Луценко, по отношению даже к ключевым союзникам!

А если Порошенко всё-таки знал о разговоре Луценко с американскими журналистами? Наш нынешний президент очень плотно контролирует своё окружение и лично занимается внешней политикой. Вряд ли бы он допустил, чтобы у него за спиной могли происходить вот такие спецоперации. Ведь не один Луценко в этом участвует! Например, президентские медиа пытаются обелить эту историю.

Так что, скорее, генпрокурор слукавил. И тогда ситуация получается откровенно гнусной.

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В американских СМИ и даже в твиттере сына Трампа, который запостил соответствующую ссылку, атака на Йованович подаётся не как борьба с конкретной личностью на конкретной должности, а как возможность убрать ещё одну назначенку Барака Обамы. То есть, в конечном счёте, это борьба против демократов на стороне республиканцев.

Плюс, если правда, что Луценко "проехался" ещё и по Байдену в интервью The Hill, то всё это превращается в очередную попытку вмешательства иностранного государства в выборы в США.

Байден – один из тех, кто хочет составить конкуренцию Трампу на следующих выборах. Байден пользуется популярностью в Демократической партии, он один из самых весомых американских политиков. Любые и даже косвенные обвинения или подозрения против Байдена или его семьи со стороны Луценко будут выглядеть как попытка "сбить" соперника Трампа.

Простой вопрос: как на это отреагирует американский истеблишмент? Там же далеко не всё сводится к Трампу!

Причём Луценко сам (!) признался, что мотивация у него – политическая, а не правовая. Мол, он хочет для Украины перспективу членства в НАТО, и для этого пытается устранить какие-то препятствия между президентами.

Что может быть хуже, когда генпрокурор иностранного государства начинает манипулировать уголовными контекстами ради достижения каких-то политических целей на американских выборах?

Да и какое оправдание подобрали! НАТО… Как будто это зависит лично от президента США и можно проигнорировать, например, нашу неготовность к членству или сложности с этой темой в Европе для Украины – в той же Германии или Италии. Ну просто на дураков рассчитано!

Не стоит обманываться и какими-то аналогиями с делом Пола Манафорта, бывшего главы штаба Трампа и политтехнолога Партии регионов. Хотя украинские материалы и сыграли роль в падении Манафорта, сами по себе они не стали ударом по Трампу как кандидату в президенты. Вовсе не это было вмешательством в выборы в США, не било по Трампу прямо и не помогало ему, как то, что било по Хиллари с подачи Кремля.

Но сейчас как раз те материалы по Манафорту участники атаки на Йованович помогают представить как ещё одно – наряду с российским – украинское вмешательство в американские выборы 2016 года. Именно этот тезис распространяется людьми Трампа, подхватившими историю от Луценко.

Мы с вами – свидетели возникновения такой проблемы в отношениях с США и другими странами, какой ещё не было.

Подыгрывать лично Трампу – значит, ссориться со всеми другими группами в американской политической системе. Подставлять Байдена – значит, нарываться на те же обвинения, которые сейчас предъявлены только Кремлю. Подставлять посла США – значит, подрывать доверие в отношениях со всеми остальными иностранными дипломатами.

И если Луценко за всё это не будет уволен, то это будет доказательством, что он не занимался самодеятельностью. А вся спецоперация – на совести Порошенко.