Любителей РФ менее половины и провал политсилы Зеленского: семь выводов выборов в Одессе

Місцеві вибори-2020 в Одесі запам’яталися низькою явкою (30%), карантинними обмеженнями і надзвичайно довгим процесом підрахунку.

Одесити могли б побачити серед кандидатів двох Зеленських, чотирьох Філімонових і одного Саакашвілі, але ТВК скасувала реєстрацію "клонів". Натомість, у бюлетенях залишився Дарт Вейдер.

Які ж результати волевиявлення одеситів? Подолали бар’єр і пройшли до міськради п’ять партій. Геннадій Труханов – мер.

На першому місці – партія Труханова, але більшість вона не отримала

Ці вибори в багатьох містах стали переможними для регіональних партійних проектів. Експерти пояснюють це наслідками реформи децентралізації, успіхи якої українці часто асоціюють з місцевою владою. Одеса – не виняток.

Запит на "міцних господарників" теж зіграв свою роль: партія міського голови Геннадія Труханова "Довіряй ділам" отримала 26,19% голосів виборців і, відповідно, 20 мандатів (з 64 загалом) у міській раді. Однак цих мандатів буде недостатньо, щоб самостійно формувати порядок денний, отже, мерській партії доведеться шукати ситуативних союзників і домовлятися.

Труханов утримався у кріслі міського голови

Виграти в першому турі чинному меру цього разу не вдалося. Він набрав 38% і вийшов у другий тур з кандидатом від "ОПЗЖ" Миколою Скориком.

Другий тур відбувся у найбільш короткий з передбачених Виборчим кодексом термінів – 15 листопада, де Труханов здобув перемогу із 54,28% голосів. Проте у абсолютних значеннях за нього у другому турі проголосувало майже 94 000 виборців, а це суттєво менше, ніж у першому турі попередніх місцевих виборів 2015 року – тоді він отримав підтримку 138 000 одеситів.

Любителів Росії менше половини

Рейтинги "Опозиційної платформи" в регіоні і місті стабільні: ця партія, здобувши 23% голосів, отримала другу після "ДД" за кількістю фракцію у міській раді – 18 мандатів. Ще шість мандатів отримали "шарійці" (у них 6,82% голосів). Членів місцевої ланки "Партії Шарія" пов’язують із Віктором Баранським, депутатом "ОПЗЖ".

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Ідеологічна близькість цих партій дозволяє прогнозувати їх об’єднання, але і сумарна кількість прихильників російського вектору у міськраді складає 24 депутати, тобто, менше половини.

Популізм не привів до тріумфу

Кандидат в мери від "ОПЗЖ", народний депутат, скандально відомий колишній очільник Одеської ОДА Микола Скорик балотувався під гаслами "Снизим тарифы!", "Вернем родной язык!" – тобто давав обіцянки, виконання яких аж ніяк не входить до повноважень місцевої влади. У першому турі він набрав 19%, а у другому – 43%. Труханов обійшов Скорика в усіх районах міста.

"Європейська солідарність" наростила підтримку

Цього разу "Європейська солідарність" зробила ставку на відомих медійних особистостей – журналістів, громадських активістів, волонтерів, науковців, культурних діячів.

Також успішним кейсом стало передвиборче об’єднання "ЄС" з одеським осередком "Демократичної сокири", представниками "Демальянсу" і депутатами партії "Самопоміч".

Така стратегія дозволила зберегти і подвоїти рейтинг з часів парламентської кампанії (тоді партія отримала в Одесі 5,6%), отримати 11,87% голосів і провести у міську раду 10 депутатів.

Неочікуваний результат несистемного кандидата

Справжнім сюрпризом мерських виборів став 36-річний підприємець зі сфери IT, блогер і урбаніст Петро Обухов, який балотувався на посаду міського голови Одеси від "ЄС".

На початку кампанії молодий кандидат мав впізнаваність близько 3%, але в підсумку здобув підтримку майже 12% одеситів і став одним з лідерів перегонів, обійшовши кандидата провладної партії – коміка Олега Філімонова.



Провал президентської політичної сили

Схоже, що прихильність одеських виборців до президентської партії минула так само швидко, як і почалася.

Ще півтора роки тому на парламентських виборах "Слуга народу" взяла в Одесі першість (44%) за партійними списками і провела своїх кандидатів до Верховної ради по всіх мажоритарних округах міста. На місцевих виборах "Слуга народу" отримала вже 12,46% голосів одеситів і 10 мандатів. Не допомогла політсилі привести свого виборця на дільницю навіть прихована агітація у вигляді опитування "5 питань від президента".

А кандидат у мери Одеси від президентської партії 68-річний гуморист, Народний артист України Олег Філімонов зайняв четверте місце, здобувши 10% голосів виборців – тобто, ще менше, ніж партійний список "Слуги народу".

Такий результат породжує закономірне питання: чи залишається ефективною стратегія висування знаменитостей та шоуменів на державні пости?

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