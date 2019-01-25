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25.01.2019, 21:20

"Маленькие венесуэльцы" и "маленькие украинцы"

"Маленькие венесуэльцы" и "маленькие украинцы"
экс-директор по развитию Work.ua

Популист всегда найдет благодарную аудиторию. Всегда. И потом обманет ее ожидания. Но это будет потом, когда поздно будет пить боржоми

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В Венесуэле все только начинается.

Да, не будет Мадуро. А куда девать "маленьких венесуэльцев"? Тех самых, выходивших на митинги против американского империализма, требовавших национализации нефтяных компаний и рассчитывавших на дешевую квартплату из газа собственной добычи?

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Они остались, и Венесуэле с ними жить. Уже через полгода работы нового правительства они выйдут на улицы и скажут, что не для того свергали Мадуро, чтобы самим оплачивать свои счета. И это капец какая проблема для современного мира.

Если вы думаете, что Украина с патологической лгуньей во главе рейтингов уникальна, то нет. В любой стране может появится лжец с прокачанным твиттером, который пообещает людям то, чего они хотят. Халявы. И люди проголосуют.

Очень жаль, что история ничему не учит. В Украине это проходили сто лет назад. Тогда нас, по-сути, никто не завоевывал. Было несколько локальных стычек и на этом все закончилось. "Маленьким украинцам" было не до сопротивления: больше, чем свободы, они хотели делить чужую землю. И на украденном царевать. Все, что надо было коммунистам – пообещать.

Это потом украденную землю все равно забрали, забрали волю, полстраны сослали в Сибирь или заморили голодом. Но разве интересны последствия, когда халява так близко?

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(Источник - блог автора)

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Теги: протесты в Венесуэле, венесуэла, политический популизм
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