Маркива освободили. Это победа. Все будет хорошо, Украина

Как же массово, вчера вечером, собирали лайки радостные посты о том, что украинский нацгвардеец Виталий Маркив оправдан в Италии.

Люди истосковались по хорошим новостям. Украинцы сильно соскучились по победам. Нам всем нужны позитивные новости, причины для радости.

Справка. 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

Но к сожалению, последние полтора года мы живем в состоянии стресса. И наша жизнь, в последнее время, переполнена сплошным разочарованием и негативом. Украинцев не радуют корпоративы для президента в День Независимости, брат Андрея Ермака, лицемерие про Майдан или Конституционный суд украины, череда скандалов с представителями монобольшинства в парламенте и пораженческая политика власти.

Мы все хотим хороших новостей. А вместо этого нам рекомендуют смотреть фильм "Земляне", пишут письма Сарику на странице президента и врут в лицо.

И на этом фоне освобождение украинца, воевавшего на Донбассе и осужденного по надуманной причине, воспринимается, как общенациональный праздник.

А еще это общая победа всех тех, кто так или иначе приложил свои силы для освобождения Маркива.

И вчера нам всем было радостно от того, что он был освобожден из итальянской тюрьмы. Потому что он наш. Потому что он часть нас.

Расстроились из-за этого только рашистские шавки и мрази. Но их скулеж и поникшие красные шарики нас не беспокоят.

А хорошие новости будут. Потому что пока мы боремся один за одного и все вместе за Украину, то это дает нам возможность побеждать и радоваться победам. А значит, все будет хорошо, Украина!

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