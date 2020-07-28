Мать не доглядела за ребенком? Смерть Мусы Сулейманова - индикатор русского мира

Гибель во временно оккупированном Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова, сына крымского украинского политзаключенного Руслана Сулейманова, должна вновь актуализировать проблему систематических, массовых и неустранимых нарушений прав человека российскими оккупантами на оккупированных Кремлем территориях, сопряженных с геноцидом коренного крымскотатарского народа.

Крымскотатарский народ, является одной из непреодолимых преград для Путина на пути искусственного создания им общероссийской культурной идентичности. В обновленной Путным конституции (статья 69 ч. 3), появилась формулировка: "общероссийская культурная идентичность". Это свидетельствует об окончательном закреплении курса Путина на гибридное уничтожение культурной идентичности оккупированных народов с искусственной подменой путинской "общероссийской культурной идентичности". Во многом, эта политика близка по духу нацистской расовой политике времен Третьего рейха.

Но в современном виде путинская "культурная" политика более вегетарианская и в национальном смысле является антиподом гитлеровской политики, так как выстроена под имперский антинациональный лад.

Кремлевский пропагандист Андраник Мигранян, после оккупации Крыма в 2014 году, откровенно охарактеризовал президента РФ Владимира Путина хорошим Гитлером.

Кроме того, сам по себе коренной крымскотатарский народ, является одним из непреодолимых опровержений лживого путинского мифа о том, что Крым всегда был русским.

Более чем шестилетний опыт российской оккупации Крыма и ОРДЛО показывает, что там, куда наступает русский кирзач, где появляется русский рейх, де-факто запрещаются языки коренных народов, их национальные культурные традиции, фальсифицируется история в угоду преступным интересам и целям оккупантов. В конечном итоге российские оккупанты по указанию Кремля предпринимают беспрецедентные попытки по уничтожению культурной идентичности временно оккупированных ими коренных народов.

Даже того российского репрессивно-карательного законодательства, которое в нарушении Женевской конвенции о защите населения во время войны, Путин установил во временно оккупированном Крыму, явно недостаточно, чтобы в социальном, национальном и культурном плане уничтожить лучших представителей крымскотатарского народа, а вместе с ними и его национальную идентичность. Поэтому, через путинскую ФСБ и ее многочисленную агентуру, на оккупированном полуострове используются специальные, иные незаконные меры, направленные на уничтожение коренного крымскотатарского народа Крыма как нации.

Версии оккупационных властей о том, что признаков криминальной смерти не обнаружено, и еще более цинично звучащее – "мать не доглядела за ребенком", не выдерживают никакой критики и являются фактическим и информационным прикрытием истинных заказчиков и исполнителей этого душераздирающего преступления.

Объективные данные с места событий дают основания полагать, что 3-летний ребенок физически не мог сдвинуть крышку канализации, на которой находились камни, специально для безопасности не только детей, но и посторонних лиц, а на момент начала поисков канализационная яма была закрыта.

На фоне того, что семья Руслана Сулейманова подвергается необоснованным репрессиям со стороны оккупантов, наиболее объективной версией гибели его сына, является версия об умышленном убийстве оккупантами оккупационной структуры ФСБ. А главный мотив этого убийства – террор крымскотатарского народа ради его психологического уничтожения.

Общеизвестно, как представители этой организации захватили власть в России в конце 90-х годов, благодаря взрывам жилых домов и терактам.

Теракты и убийства, пытки оккупированного населения в Крыму и в ОРДЛО которые совершали агенты российских спецслужб, в частности ФСБ, а также фабрикации уголовных дел, показывают истинные методы деятельности этой фашистско-террористической конторы.

На оккупационные власти распространяется презумпция виновности. Всякие действия и решения оккупационных властей подлежат обоснованному сомнению в их правомерности и справедливости.

В тоже время, на оккупированное население де-факто возлагается обязанность фиксации и сбора доказательств преступлений представителей российских оккупационных властей.

При этом, общая обязанность фиксации и сбора доказательств преступлений российских чекистско-фашистских захватчиков и оккупантов на оккупированных территориях, а также привлечение их к соразмерной содеянным преступлениям строгой уголовной ответственности, возлагается на правоохранительные и судебные органы Украины.

Это означает следующее. Поскольку для проведения следственных, оперативно-розыскных и иных необходимых действий по расследованию преступлений, доступ представителей правоохранительных органов Украины на временно оккупированные территории существенно затруднен, собирать доказательства, фиксировать преступления оккупантов с помощью средств фото и видеозаписи, собирать показания и иную значимую информацию нужно самим жителям оккупированных территорий. А уж затем собранные доказательства предоставлять сотрудникам правоохранительных органов Украины.

В свою очередь на основании представленных доказательств в их совокупности, сотрудники правоохранительных органов Украины обязаны открывать уголовные производства, устанавливать личности представителей российских оккупационных властей, объявлять их в международный розыск по линии "Интерпол". Даже в случае невозможности задержания и ареста оккупантов, судьи украинских судов должны выносить им заочные обвинительные приговоры.

Поэтому по факту гибели в Крыму Мусы Сулейманова украинские правоохранительные органы обязаны открыть уголовное производство и провести собственное расследование всех обстоятельств этого преступления.

Международное сообщество в лице ООН неоднократно обращало внимание на массовые, систематические и неустранимые нарушения прав человека на временно оккупированных территориях.

19 июня 2020 года опубликован промежуточный доклад Генерального секретаря ООН (A / HRC / 44/21) "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". В докладе отмечаются факты массовых нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, связанные с пытками и другими видами жестокого обращения со стороны оккупационных органов.

В целях установления истины, недопущения фальсификации исторических событий в п. 1 "Резолюции ГА ООН A/HRC/RES/12/12/2009 Право на восстановление истины" сформулирован важный принцип борьбы с безнаказанностью: "признает важное значение уважения и обеспечения права на установление истины для содействия усилиям с целью положить конец безнаказанности и для поощрения и защиты прав человека".

Известный английский общественный деятель Бернард Шоу обоснованно определил безнаказанность как самое большое преступление.

До этого в докладе УВКПЧ ООН от 16 августа – 15 ноября 2019 года отмечено: "Сохраняющаяся безнаказанность способствует дальнейшему ухудшению ситуации с правами человека в стране. Отсутствие ответственности в значительной степени влияет на совершение других нарушений прав человека… ".

В преамбуле Всеобщей декларации прав человека, отмечается: "…. признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира". В международном праве в области прав человека, установлено, что права человека — высшая ценность.

Это означает, что обеспечение гарантий прав человека неразрывно связано с борьбой за освобождение временно оккупированных территорий.

Гибель Мусы Сулейманова в очередной раз стала свидетельством того, что на временно оккупированных территориях ни один из представителей коренных народов и простых смертных не защищен от преступных посягательств со стороны оккупантов и их многочисленной агентуры.

Бороться с этим злом должны сами представители правоохранительных органов и спецслужб Украины, и не ждать критических замечаний в свой адрес от иностранных юристов из ООН.

Важно понимать, что отсутствие системной юридической работы, как на внутригосударственном, так и на международном уровнях провоцирует новые нападения Путина и нарушения прав человека на временно оккупированных территориях.

Однако для борьбы с этим злом в Украине явно недостаточен и слабоват как законодательный и так и организационный аспект.

Для обеспечения эффективной борьбы с многотысячными преступлениями российских оккупантов против прав человека в Крыму и в ОРДЛО, пресечения этих преступлений, восстановления принципа неотвратимости наказаний с целью неповторения новых преступлений, депутаты Верховной Рады Украины обязаны принять ряд соответствующих законов, в частности: "О военных преступлениях", "О ратификации Римского Статута Международного уголовного суда", "О противодействии российской агрессии".

Действие этих законов призвано координировать правоохранительную деятельность Украины на расследованиях преступлений российской агрессии, их выявление и качественную квалификацию, систематизацию деятельности по борьбе с российской агрессией.

Одновременно сотрудничество Украины и международного уголовного суда должно выйти на принципиально иной, более высокий уровень, при котором Украина будет способна оказывать влияние на международную уголовно-правовую политику. Все это ускорит прекращение российской агрессии против Украины и повлечет деоккупацию всех временно оккупированных Россией суверенных украинских территорий.

Но сейчас правящий политический класс осуществляет разрушение украинской государственности, а стало быть, оккупанты будут продолжать пытать, мучить и убивать оккупированное население Украины.

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