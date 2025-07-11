Во второй половине марта, когда Украину ошеломила внезапная любовь Трампа к Путину, я написал для Лиги два текста. Первый касался того, сможет ли эта парочка разрушить мировой порядок, а во втором рассматривался характер их отношений.

Я настаивал, вопреки общему алармизму, что Трамп и Путин – не союзники, а ситуативные партнеры. По разным причинам, но оба стремились пересмотреть место своих стран в глобальном устройстве, и именно поэтому создавалось впечатление синхронности их действий. Однако уже тогда мне было ясно, что это – временное явление. Как две бараньи головы не влезут в один котел, так двум лидерам не поделить Землю.

Вся новейшая история российско-американских отношений напоминает маятник – от безусловной любви в начале до бескомпромиссной вражды в конце (лишь Байден сразу начал с конфронтации). Вопрос был лишь в том, когда именно произойдет этот перелом. В худшем случае на это могло уйти два года, и за это время Путин нанес бы Украине непоправимый ущерб. Однако, судя по всему, "медовый месяц" двух президентов закончился.

И хотя колебания маятника Трампа, скорее всего, еще не прекратились, амплитуда теперь серьезно сместилась в украинскую сторону.