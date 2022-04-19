Медведчук умоляет об обмене. Путин не согласится. Ему выгоден его арест

Пророссийский политик, бывший лидер ОПЗЖ и народный депутат Украины виктор медведчук обратился к президентам россии и Украины с предложением обменять его на защитников Мариуполя. Очевидно, что это не личная инициатива медведчука. Тем более что она подается под эгидой Службы безопасности Украины.

Медведчуку, конечно же, плевать на защитников Мариуполя: они не его оппоненты, а враги.

Такая инициатива с обращением медведчука – попытка СБУ предпринять хотя бы что-то для спасения людей, которых пытается уничтожить российская оккупационная машина в эти трагические дни борьбы с последними защитниками Мариуполя.

Но российскому политическому руководству нужно совершенно другое. Президенту рф владимиру путину выгодно, чтобы его кум медведчук находился под арестом в Украине.

Это позволяет российской пропаганде говорить о том, что лидер крупнейшей по их мнению оппозиционной силы в Украине заключен так называемым нацистским режимом, который не уважает свободу слова и интересы тех миллионов украинцев, которые спят и видят, как Украина присоединится к россии.

И это не мои выводы. Так сказал пресс-секретарь путина Дмитрий Песков. По его словам, медведчук всегда выступал за понимание и мир между россией и Украиной, если бы именно он возглавлял Украину, такой как сейчас спецоперации не происходило бы.

Таким образом, российское политическое руководство дает украинцам простой сигнал: если вы хотите, чтобы на вас не падали бомбы, чтобы российские военные не уничтожали ваши дома, не убивали вас, не насиловали, не грабили, у вас есть единственный выбор – голосовать за того, на кого вам укажет президент россии. Именно он будет выбирать вождей Украины, и у украинцев есть единственный выбор: либо согласиться с выбором путина, либо умереть.

Это и есть российская политическая программа по отношению к Украине. Российское политическое руководство считает, что сейчас оно проводит эффективную политическую кампанию в Украине, помогая сторонникам русского мира победить на выборах под лозунгом либо мы, либо ваша смерть. Поэтому россиянам очень выгодно, чтобы медведчук оставался в украинской тюрьме.

Это абсолютный цинизм, но кремль живет по совершенно иному измерению ценностей и верит, что ему удастся запугать украинское население и заставить его в будущем согласиться на статус Украины как колонии российской федерации во главе с медведчуком или другим назначенцем москвы, сидящим под портретом замученного нацистами медведчука. Москва и сама может приложить руку к таким действиям против оппозиционного политика. Ибо для путина ценность человеческой жизни равна 0. Как и ценность жизни его кума.

Относительно освобождения защитников Мариуполя

Для путинского режима очень важно уничтожить этих отважных людей, показать, что российской армии не нужно противиться. Кроме того, есть заявление президента Украины Владимира Зеленского: в случае уничтожения защитников Мариуполя будет поставлена точка на переговорах россии и Украины. Это тоже на руку путину: российской стороне не нужны никакие переговоры. Путин настроен на дальнейшие военные действия против Украины вплоть до окончательного уничтожения политической и экономической инфраструктуры украинского государства и захвата такой части территории, которую он сможет захватить.

Те западные политики, которые встречаются с путиным, говорят, что он настроен на войну и уверен в победе россии, какую бы информацию ему не сообщали. Об этом, в частности, отметил Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, который был первым и пока единственным западным лидером, который встречался с путиным после начала войны россии против Украины.

Таким образом, переговоры путина и его ближайшего окружения с украинской стороной – это исключительно затягивание времени. Известно, что мединский, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, в отличие от представителей украинской делегации, встречающихся и контактирующих с Зеленским, даже не имеет выхода к путину.

Они напрямую не обсуждают никаких вопросов по этим переговорам: главный контактер мединского – руководитель администрации президента рф – антон вайно, который в принципе не занимается вопросами войны россии против Украины и не может принимать никаких решений, которые так или иначе повлияли бы на позицию переговорщиков.

Речь идет о сплошной бутафории. Которая должна продемонстрировать миру миролюбие россии, должна позволять немногочисленным союзникам путина, в частности странам третьего мира, а также полезным идиотам в цивилизованном мире, говорить, что глава кремля хочет достичь каких-то договоренностей, а вот украинцы не соглашаются на такие условия.

Если украинская сторона после происходящего в Мариуполе перервет переговоры с россиянами, для кремля это станет возможностью продемонстрировать неконструктивность украинской стороны и с облегчением вздохнуть: теперь переговоров определенное время не будет. А путин будет заниматься тем, чем хочет: дальнейшим планированием военных действий против Украины.

Поэтому, как мне кажется, заявление медведчука останется голосом вопиющего в пустыне, как и обращения его жены, используемые российской пропагандой.

Разве что у путина на время проснется что-то человеческое и он решит спасти своего кума от украинской тюрьмы. Но вероятность такого развития событий очень условна.

Но я бы хотел, чтобы это произошло просто для того, чтобы увидеть героических защитников Мариуполя живыми и невредимыми.

Ради них, не ради него.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.