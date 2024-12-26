Кому они кричат? Любителю "движухи", который, не наморщив ботоксного лба, убил сотни тысяч людей?

Ютуб зачем-то показал мне очередное "путин, помоги" – обращение жителей Анапы вон аж к кому. Выражение "испанский стыд" больше не актуально, я считаю. Русский стыд. Гребаный русский стыд.

Двадцать первый век, экологическая катастрофа, тонны мазута разлиты по побережью, тысячи рыб погибли, сотни полуживых птиц волонтеры пытаются оттереть мочалками на автомойке. Мазут с берега коммунальщики убирают лопатами(!), складывают в мешки, мешки рвутся, мазут снова разливается. Людей не хватает, мешки остаются на ночь, их снова смывает в море.

– Такое ощущение, что мы топчемся на месте, – говорит отчаявшийся работяга. Ноги его обернуты в пакеты, которые примотаны к обуви скотчем.

Тела мертвых дельфинов показывают крупным планом.

– Помогите спасти животных! – надрывно кричит молодая активистка.

Кому ты кричишь, девочка? Кому?

Любителю "движухи", который, не поморщив ботексного лба, убил сотни тысяч людей? Автору "дуэли на орешниках"?

Я не могу понять, какой исторический момент сломал тебе логическое мышление, способность сложить буквально два звена одной цепи.

Единственное, что ты можешь кричать сейчас в камеру, обращаясь к властям, это "сдохните твари, как эти дельфины". Остальное бессмысленно.

В любой цивилизованной стране, если подобная экологическая катастрофа случается (оставим даже за скобками её причины), глава государства мчит на место. А с ним ученые, экологи, орнитологи, зоологи, техника. Причем со всего мира. Что происходит в твоей? Лопаты, мешки, автомойка.

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Сука, берите эти лопаты и идите на кремль. Лучше вилы. Несите туда трупы птиц и дельфинов, сапоги в скотче, мешки с мазутом. Крепостное право отменили, уже можно. А вы снова за свое традиционное коллективное унижение "царь-батюшка, помоги". Гребаный русский стыд.

Животных жалко.

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