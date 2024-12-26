Кому вони кричать? Любителю "движухи", який, не наморщивши ботоксного лоба, вбив сотні тисяч людей?

Ютуб навіщось показав мені чергове "путін, допоможи" – звернення жителів Анапи аж он до кого. Вираз "іспанський сором" більше не актуальний, я вважаю. Російський сором. Гребаний російський сором.

Двадцять перше століття, екологічна катастрофа, тонни мазуту розлиті узбережжям, тисячі риб загинули, сотні напівживих птахів волонтери намагаються відтерти мочалками на автомийці. Мазут із берега комунальники прибирають, лопатами(!), складають у мішки, мішки рвуться, мазут знову розливається. Людей не вистачає, мішки залишаються на ніч, їх знову змиває у море.

- Таке відчуття, що ми тупцюємо на місці, – каже зневірений роботяга. Ноги його загорнуті у пакети, які примотані до взуття скотчем.

Тіла мертвих дельфінів показують великим планом.

– Допоможіть урятувати тварин! – надривно кричить молода активістка.

Кому ти кричиш, дівчинко? Кому?

Любителю "движухи", який, не наморщивши ботоксного лоба, вбив сотні тисяч людей? Автору "дуелі на орєшніках"?

Я не можу зрозуміти, який історичний момент зламав тобі логічне мислення, здатність скласти буквально дві ланки одного ланцюга.

Єдине, що ти можеш кричати зараз у камеру, звертаючись до влади, це "здохніть тварюки, як ці дельфіни". Решта безглуздо.

У будь-якій цивілізованій країні, якщо подібна екологічна катастрофа сталася (залишимо навіть за дужками її причини), глава держави мчить на місце. А з ним вчені, екологи, орнітологи, зоологи, техніка. Причому з усього світу. Що відбувається у твоїй? Лопати, мішки, автомийка.

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Сука, беріть ці лопати та йдіть на кремль. Краще вила. Несіть туди трупи птахів і дельфінів, чоботи в скотчі, мішки з мазутом. Кріпацтво скасували, вже можна. А ви знову за своє традиційне колективне приниження "цар-батюшка, допоможи". Гребаний російський сором.

Тварин шкода.

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