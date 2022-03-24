Месяц войны. Украина показала, на что способна без НАТО

Уважаемые присутствующие!

Поздравляю вас из Киева, столицы Украины, которая сражается уже месяц. Как и все наше государство.

Да, это правда, мы не в Альянсе.

Не в самом мощном оборонном объединении мира.

Не одно из 30 государств под зонтиком совместной защиты. Под зонтиком 5 статьи.

Такое чувство, что мы в серой зоне. Между Западом – и Россией.

Но защищаем все наши с вами общие ценности.

И мы светлые люди! И мы защищаем все эти ценности уже месяц!

Месяц героического Сопротивления.

Месяц самых черных страданий.

Месяц безнаказанного разрушения мирного государства, а вместе с ним – всей архитектуры глобальной безопасности.

Все это – у всего мира на виду.

За десятки лет Россия накопила немалые ресурсы. Военные ресурсы.

Живой силы и техники. Авиабомб, ракет.

Они вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь.

Но Украина держится мужественно!

Ценой тысяч жизней. Ценой разрушенных городов. Ценой около десяти миллионов переселенцев. Три с половиной из них – уже на ваших территориях.

На территории стран НАТО. Благодарен за поддержку этих людей.

И люди продолжают, к сожалению, покидать свои дома. Спасаются от террора, который оккупанты принесли с собой.

Первые часы вторжения означали для нас жестокие ракетные удары.

За месяц войны Россия выпустила против наших городов более тысячи разных ракет. Совершила сотни авианалетов.

Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой. Помочь закрыть наше небо. В любом формате. Обезопасить наших людей от русских бомб и ракет.

Мы не услышали ясного ответа.

У Украины нет мощного противоракетного оружия.

Имеет гораздо меньшую авиацию, чем Россия.

Поэтому их преимущество в небе – это применение оружия массового уничтожения.

И вы видите последствия сегодня – сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено.

Украинская армия противоборствует уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю одно и то же.

Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений, Россия применяет против нас весь свой арсенал.

Разрушает все живое. Любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц.

Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей.

И у вас есть тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали ни одного.

Мы обращались за танками. Чтобы мы могли разблокировать наши города. Которые сейчас погибают – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, другие. Города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего нет там.

У вас есть не менее 20 000 танков!

Украина просила процент. Один процент всех ваших танков! Отдать или продать нам.

Но у нас пока нет ясного ответа...

Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи.

Украина никогда не желала этой войны.

И не хочет воевать годами.

Мы просто хотим спасти наших людей.

Мы хотим выжить! Выжить просто!

Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот один процент.

И я не виню НАТО, хочу быть понятным. Вы не должны. Это не ваши ракеты, это не ваши бомбы разрушают наши города. Сегодня, кстати, с утра были фосфорные бомбы. Фосфорные русские бомбы. Снова были убиты и взрослые, и снова были убиты дети.

Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, от российской оккупации. Предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся.

Да, мы не в Альянсе. И я не предъявляю эти претензии.

Но украинцы никогда не думали, что Альянс и государства Альянса – это по-разному.

Что в вопросах жизни и смерти вы в одиночку можете быть силой, а вот вместе – нет. Что и НАТО может опасаться действий России.

Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше.

Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши – это точно.

Перестанет ли НАТО тогда думать об этом, переживать, как отреагирует Россия?

Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5 статья способна сработать?

Для нас уже не сработал "Будапешт". Наш Будапештский меморандум. Не сработал на мир в Украине.

И я скажу вам честно – и сегодня Будапешт не работает на мир в Украине.

Да, мы получаем помощь от отдельных членов Североатлантического союза. Я очень благодарен. Украинцы все искренне за это благодарны. Каждому из вас, кто дает то, чем владеет, поддерживая нас.

Но что же Североатлантический союз?

Вопрос о пятой статье фундаментален.

Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы думаем об этом.

И я искренне желаю вам, чтобы мы ошибались. В своих оценках. И в своих сомнениях.

И чтобы это так было – что у вас действительно очень крепкий Альянс.

Если мы ошибаемся, то мир в безопасности.

Но если мы не ошибаемся хотя бы на один процент, то я прошу пересмотреть ваше отношение.

Ваши собственные оценки.

И реально позаботиться о безопасности, безопасности в Европе, а значит и в мире.

Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков.

Один процент!

Мы не можем просто это купить. Такие поставки напрямую зависят только от решения НАТО, от политических, кстати, решений.

Системы залпового огня MLRS. Противокорабельное оружие. Средства противовоздушной обороны.

Разве можно выстоять в такой войне без этого?

Итак, когда это все наконец-то будет, это даст нам так же, как и вам, 100% безопасности. А нам нужен один.

А единственное, что я от вас требую...

После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных.

После такой войны против России...

Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО.

Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать для всеобщей безопасности в Европе и мире.

Как многое мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим. Что вы цените.

Но НАТО еще предстоит показать, что Североатлантический союз может сделать. Для спасения людей.

Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире.

И мир ждет.

И Украина очень ждет.

Ожидает реальных действий.

Реальные гарантии безопасности. От тех, чье слово стоит доверия. И чьи деяния могут сохранять мир.

По-настоящему.

Предложения все – на столе. Наши нужды – на столе. Мир – нужен нам немедленно.

Ответы – только за вами.

Я благодарю тех, кто нам помогает!

Я благодарю вас!

Слава Украине!

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