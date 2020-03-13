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13.03.2020, 19:07

Зеленский сделал большой шаг навстречу Путину

Зеленский сделал большой шаг навстречу Путину

Теперь на Донбассе все пойдет исключительно по российскому сценарию? Этот вопрос на самом деле ключевой и зависит от Владимира Зеленского (укр.)

Дзеркало тижня оприлюднило підписані у Мінську документи, і за це йому велика подяка. Не вдаючись у деталі, а вони теж важливі, декілька речей, які очевидні.

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По-перше, це дуже великий крок у сторону Росії та її "хотєлок". Текст написаний так, що формально-юридичне визнання там відсутнє, але фактично це визнання суб’єктності окупаційних адміністрацій. Саме так це зараз розганяє Росія, але, що набагато важливіше, саме так це сприйняте багатьма на Заході. Хто б вам що не говорив, але до цього в юридичному полі для України єдиною легітимною владою на тих територіях була і залишається та, що обрана у 2010 році. З цього ми завжди виходили.

По-друге, проблема ще й у встановленні "регламенту" і чітких "процедур" функціонування цієї "ради", на що ми ніколи не погоджувалися навіть для Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську. Тобто, ця "рада" стає де-факто формальним органом.

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По-третє, це створює і зміцнює логіку "внутрішнього конфлікту" в Україні, а Росії відводить роль посередника і медіатора, такого самого як Німеччина та Франція. До речі хтось подумав, як це відіб’ється на наших справах у міжнародних судах?

Ну і по-четверте, хто заважатиме Росії "покласти" ТКГ і залишити реально працюючою тільки цю "раду"?

Відповідь очевидна. А головне, скажіть мені, яка додана вартість для України від створення цієї структури? Для Росії - очевидна. Що ця структура може робити краще, ніж попередня? Правильно - нічого, крім як вести прямі переговори, ну хай це й називається консультаціями.

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Тепер питання, чи будуть цьому заперечувати Німеччина та Франція? Ризикну сказати, що ні. Їм тільки корисно, щоб ми взяли проблему Донбасу на себе, а вони отримали маневр для розмов з РФ.

Чи означає це, що тепер все піде виключно за російським сценарієм? Це питання насправді ключове і залежить від Володимира Зеленського. Досягнення домовленостей це одне, а їх виконання - інше. Домовленості та їхнє виконання - дві, як кажуть в Одесі, великі різниці.

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Теги: война на Донбассе, война России против Украины, павел климкин, российская агрессия, минские договоренности, андрей ермак, Минская ТКГ
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