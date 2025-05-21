Это должно было случиться сразу после победы Трампа, но хорошо, что у Европы было время подготовиться

Сразу после выборов в США, ещё задолго до инаугурации, я писал, что наиболее вероятный сценарий — Трамп сваливает все проблемы российско-украинской войны на Европу, заявляя, что у него есть дела поважнее в других частях мира. Поэтому не стоит рассчитывать на американскую помощь и тем более на прямое давление на Путина.

Но я был уверен, что это произойдёт вскоре после инаугурации, чтобы Трамп сохранил победный вид и достоинство лидера первой страны мира. Что это будет выглядеть как стратегическое решение, корректировка приоритетов Америки. Поначалу так и казалось: выступление Вэнса в Мюнхене, разговоры Трампа о Гренландии, Канаде, Мексике и Панаме.

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Вместо этого выход из роли старшего брата произошёл через четыре месяца, наполненных переговорами, звонками, миссиями, проектами соглашений, выступлениями, интервью и так далее. Вместо того чтобы отстраниться от российско-украинской войны, Трамп активно в неё влез и ежедневно уделял ей внимание. Поэтому сейчас выход выглядит как признание неспособности. И это серьёзно подрывает не только американские интересы, но и в целом картину мира, в которой есть взрослые в детском саду.

Такой поворот не только увеличивает риски вокруг Тайваня и Израиля, но и создаёт новые зоны риска в ещё невиданных местах.

Негатив для нас: меньше внимания мира к нашей войне, больше наших потерь, усталости и разочарований.

Позитив для нас: Европа успела проснуться (а это главное), наш опыт стал ещё ценнее для других стран, Россия стала ещё ближе к своему концу.

Не очаровываемся, не разочаровываемся, не теряем надежду, поддерживаем Силы обороны.

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