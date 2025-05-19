Президент США Дональд Трамп 19 мая провел длинный телефонный разговор с диктатором России Владимиром Путиным.

Он длился более двух часов. До и после – Трамп поговорил с президентом Владимиром Зеленским, а также с некоторыми европейскими лидерами.

До – чтобы посоветоваться о теме разговора. После – чтобы проинформировать о результате. Позже Зеленский рассказал: второй разговор был "разным" и длился около часа, передает корреспондент LIGA.net.

По сути, этот звонок стал очередной попыткой Путина поиграть с Трампом, говорит LIGA.net эксперт по политике США, внештатный сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов.

Однако все же есть несколько принципиальных изменений в ситуации. Во-первых, Украина и США установили правильный тип контакта и согласования позиций, говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

Во-вторых, в вопросе прекращения огня появился новый выгодный переговорщик – Ватикан.

О чем Трамп договорился с Путиным и какое влияние будет иметь этот разговор на дальнейшее течение событий – объясняем коротко.

