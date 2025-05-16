Новая архитектура мира строится не на уставе ООН, а в неформальных клубах. В ней нет места справедливости. Есть место только прагматизму

О ценностях, эффективности и новой архитектуре мира. Мы вступили в эпоху, где речь идёт не о смене ценностей, а об их демонтаже.

Политика всё больше превращается не в идеологию, а в бухгалтерию. Если раньше договаривались о правах, то теперь — о долях и распределении. Там, где прежде спорили о достоинстве человека, теперь делят инфраструктурные хабы и подписывают инвестиционные меморандумы на десятки-сотни миллиардов.

В этом контексте визиты Трампа на Ближний Восток — не дипломатия, а ревизия: кто, сколько, за что/за сколько.

Цивилизационный дискурс, к которому Трамп иногда (скорее для проформы) апеллирует, — это не философия, а язык удобного невмешательства. Под предлогом уважения к культурным различиям западные игроки отказываются от универсализма в обмен на доступ к потокам ресурсов и капиталов.

Вы можете запретить женщинам выходить из дома, но если вы готовы подписать контракт на десятки миллиардов — вы "стабильный и надёжный партнёр". Это не дипломатия XXI века, а возрождение античного принципа: варвар может быть любым, если он приносит золото.

В этом смысле США всё отчётливее идут по пути Китая — работать с элитами, игнорируя массы, инвестировать не в институты, а в тех, кто контролирует ресурсы.

Разница лишь в том, что Китай никогда не притворялся, а США до сих пор играли в либеральную риторику, одновременно финансируя политиков/режимы, которые публично презирают всё то, что якобы составляет суть "культурного Запада" — свободу слова, равенство, права меньшинств.

Новая архитектура мира строится не на уставе ООН, а в неформальных клубах, прямых каналах и негласных гарантиях. В ней нет места универсальной справедливости. Есть место только прагматизму.

Единственное преступление — быть неэффективным, не встроиться в цепочки добавленной стоимости, не приносить прибыль. Всё остальное — дело вкуса и вопрос национального колорита. Если где-то и осталась гуманитарная идеология, то лишь как сопроводительный материал к экспортным и товарным кредитам.

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