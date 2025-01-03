По моему убеждению, в случае победы кандидат от демократов Камала Харрис оказывала бы большую поддержку Украине, как это делала администрация Байдена. Впрочем, это было слишком медленно.

Напомню, помощь была ограничена как по количеству, так и по времени. До недавнего времени действовали ограничения на использование "Атакамса" на большом расстоянии, поэтому этот подход, где не хватает решительности и нет четкой цели, на самом деле был не очень хорошей стратегией.

С избранным президентом Трампом есть несколько очень заметных отличий. Одна из них – настоящая решимость закончить войну прямо сейчас. Он хочет остановить боевые действия, остановить убийства, что уже само по себе ново и, по-моему, важно, потому что я считаю, что Украине нужен перерыв.

При этом очень важно, чтобы не было признания оккупированных территорий Украины российскими независимо от того, когда они были оккупированы.

Никто не признает российскую оккупацию. Но мы наверняка будем видеть понимание того, что Украина не вернет территории военным путем. Мы должны добиваться этого другими способами.

Ситуация напоминает мне Германию. После Второй мировой войны Западная Германия, вступившая в Европейский Союз, развивалась в НАТО. А Восточная Германия была оккупирована советскими войсками. И так продолжалось 40 лет до того момента, как Германия снова объединилась.