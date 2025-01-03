На моє переконання, у випадку перемоги кандидатка від демократів Камала Гарріс надавала б велику підтримку Україні, як це робила адміністрація Байдена. Утім, це було надто повільно.

Нагадаю, допомога була обмежена як у кількості, так і в часі. Донедавна діяли обмеження на використання "Атакамс" на великій відстані, тому цей підхід, де бракує рішучості і немає чіткої мети, насправді був не дуже хорошою стратегією.

З обраним президентом Трампом є кілька дуже помітних відмінностей. Одна з них — справжня рішучість закінчити війну прямо зараз. Він хоче зупинити бойові дії, зупинити вбивства, що вже саме по собі є новим і, як на мене, важливим, тому що я вважаю, що Україні потрібна перерва.

Водночас дуже важливо, щоб не було визнання окупованих територій України російськими, незалежно від того, коли вони були окуповані.

Ніхто не визнає російську окупацію. Але ми, напевно, будемо бачити розуміння того, що Україна не поверне території військовим шляхом. Ми повинні домагатися цього іншими засобами.

Ситуація нагадує мені Німеччину. Після Другої світової війни розвивалася Західна Німеччина, яка вступила до Європейського Союзу, до НАТО. А Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років до моменту, як Німеччина знову об'єдналася.