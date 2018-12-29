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29.12.2018, 12:10

Мир в 2019 году: угрозы для Путина и Путин как угроза

Мир в 2019 году: угрозы для Путина и Путин как угроза
российский журналист

Для президента РФ 2019 год может стать годом новой конфронтации с НАТО, обвинений в терроризме и новых ошибок, считает журналист Константин Эггерт

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2018-й стал не самым плохим годом для Владимира Путина. Так называемые президентские выборы с их семеркой клоунов на подхвате у главного кандидата - не в счет. Результат этого представления был всем заранее известен.

Пенсионная реформа: Путин обыгрывает оппозицию

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Зато решение повысить пенсионный возраст, которое вызвало сначала столько возмущения, особенно в среде пожилого путинского большинства, народ в конечном счете принял. Падение популярности вождя до 50 с лишним процентов могло показаться катастрофическим только с точки зрения управления внутренней политики администрации президента, привыкшей к космическим цифрам посткрымского периода. Но эйфория аннексии прочно забыта, а для новых реалий новые цифры выглядят вполне прилично.

Осадок в народном сознании, конечно, останется. Ведь пенсионные деньги воспринимались 99 процентами российских граждан не как средства, на которые они должны безбедно и праздно существовать, отработав положенный срок на государство, а как заслуженная надбавка за возраст тем, кто и так продолжал бы работать, пока физически мог. С другой стороны, те, кто помоложе, понимают, что это решение Кремля было совершенно неизбежным в неуклонно стареющей стране.

Призывы оппозиции, включая Алексея Навального и ПАРНАС, бороться за отмену повышения пенсионного возраста не нашли широкого отклика в народе и только засвидетельствовали в глазах общества, что именно Путин создает повестку дня в стране, а его критики лишь следуют ей. В общем, как и следовало предполагать, восстания масс из-за пенсии не случилось.

Народ смирился с коррупцией

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"Поколение Навального" опять доставляло Кремлю хлопоты, но все же не такие масштабные, как в 2017 году. Сам Навальный продолжал знакомить общественность с состояниями жуликов, которые рулят экономикой и политикой России. Однако эти разоблачения начинают несколько приедаться аудитории. Она в целом уже поняла: страна давно превратилась в частную собственность узкого круга друзей и коллег президента. Что с этим делать, как начать ломать систему, которая столь эффективно объединяет власть и собственность, никто не знает.

В оппозиционных кругах все чаще требуют справедливости. Однако это понятие так прочно связано в российской истории с лозунгом "Грабь награбленное!", что Вайно, Кириенко, Громову не составит большого труда объяснить всем, и особенно городскому среднему классу: Путин, может быть, не ваш герой, зато ответственный, а оппозиционеры хоть и говорят красиво, но совершенно ни за что не отвечают.

Азовское море взяли, Асада спасли

На западном и других внешних фронтах тоже было не так и плохо. Путину удалось без особых последствий нарушить еще один принцип международного права - принцип свободы международного судоходства. Безнаказанное блокирование Керченского пролива ВМФ России, пусть всего на сутки, и захват украинских кораблей с экипажами в нейтральных водах вновь доказали Кремлю, что коллективный Запад теряется перед лицом применения грубой силы.

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Между тем президент США Дональд Трамп продолжает тормозить введение санкций и мечтать вновь лично поговорить по душам с Владимиром Владимировичем. В Европейском Союзе продолжается хаос. Канцлер Германии Ангела Меркель ослаблена и может уйти досрочно со своего поста. Президент Франции Эмманюэль Макрон утратил поддержку своих граждан и вынужден был капитулировать перед "желтыми жилетами".

Выборы в Европейский парламент, согласно прогнозам, принесут успех популистам левого и правого толка, многие из которых считают Европейскую комиссию намного большим врагом, чем Путина. В Украине (пока) высок шанс избрания президентом давно и хорошо знакомой Москве Юлии Тимошенко. В Сирии российские ВВС и наемники из ЧВК почти закончили решать задачу, поставленную Путиным в 2015 году - спасти режим Башара Асада в то время, как американцы Сирию покидают и оставляют ее на милость Кремля и иранских мулл.

Значит ли это, что 2019 год станет для Москвы беспроблемным? Нет. Ведь в 2018 году Кремль совершил несколько ошибок, которые могут ему дорого стоить в будущем. Главная - покушение на Сергея Скрипаля и его дочь. Именно оно привело к мобилизации западных спецслужб, открывших сезон охоты на российскую агентуру во всем мире. Но главное, возможно, впереди. В 2019 году Сенат США будет рассматривать предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом "Закон о защите Америки от агрессии Кремля", известный под его английской аббревиатурой DASKAA.

Станет ли Россия Путина для США государством-изгоем?

В числе предлагаемых в нем мер - внесение России в список государств-спонсоров международного терроризма. Это прямой результат неудавшегося убийства в Солсбери. Если сенаторы утвердят этот пункт законопроекта, то Соединенные Штаты смогут вводить против российских физических и юридических лиц практически любые санкции. В самом законопроекте есть предложения о мерах против российских государственных банков (хотя едва ли это будут Сбербанк или ВТБ), запрете на покупку российских евробондов и ОФЗ, а также о фактически полном запрете американским компаниям вести какой-либо бизнес с российским энергетическим сектором. В случае принятия закон перекроет по силе все предыдущие связанные с санкциями акты конгресса.

Если Россия будет включена в число государств-изгоев, то реакция Кремля будет очень гневной и, скорее всего, силовой. Думаю, в 2019 году Москва вновь захочет проэкзаменовать Североатлантический альянс и Украину в Черном и Азовском морях. Вероятность конфронтации в этом регионе как никогда высока. Сегодня Путин считает, что Запад вообще и НАТО в частности побоятся пойти на обострение, особенно после того, как президент Трамп окончательно взял курс на снижение американского военного присутствия в мире и несколько раз выразил недоверие союзникам по НАТО, недостаточно быстро увеличивающим военные бюджеты.

Реалии цифрового мира

Наконец, в следующем году Кремль продолжит давить на президента Беларуси Александра Лукашенко в надежде заставить его согласиться на валютный союз с Россией, чтобы обеспечить Владимиру Владимировичу возможность избраться на пятый срок - президентом нового союза. Шансы для этого на сегодня невелики, но Москва проявляет настойчивость. И это потенциально гигантский вызов, прежде всего, для стран Центральной и Восточной Европы в эпоху, когда на Вашингтон надежды мало.

Впрочем, есть одна история 2018 года, которая имеет огромное значение для будущего. Это история о провалившейся попытке заблокировать мессенджер Telegram в России. Противостояние интернет-гуру Павла Дурова и российского государства закончилось победой Дурова. Старые люди, управляющие Россией, разбираются в политике силы, но не способны понять реалии цифрового мира 21 века. Дело не в "Телеграме", а в психологии российской верхушки, неспособной понять, что такое свобода - в политике, экономике, инновациях. И это рано или поздно приведет кремлевских начальников к новым ошибкам. Может быть, роковым для них. И, может быть, уже в 2019-м.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle 
Перепечатывается с ведома и разрешения автора

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Теги: внешние угрозы, противодействие угрозам, президент россии, коррупция в россии, российская федерация
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