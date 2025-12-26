LIGA.net записала видеоподкаст с журналистом-расследователем, соучредителем проекта "Наші гроші" Юрием Николовым. Разговор посвящен коррупционному скандалу в энергетике, известному как "Миндичгейт", и его возможным политическим последствиям.

В подкасте Николов анализирует действия НАБУ и САП, перспективы процессуальных решений по резонансным делам, роль Офиса президента и вопросы институциональной независимости антикоррупционных органов. Отдельное внимание – ситуации с коррупцией в оборонном секторе, армии и ОПК, а также давлению на журналистов и общественных активистов.

Также в фокусе разговора – возможно ли возвращение фигурантов громких дел из-за рубежа, начались ли политические процессы накануне потенциальных выборов и какие уроки для государства имеет нынешняя волна разоблачений.

Полный выпуск – в видеоподкасте на YouTube-канал LIGA.net.