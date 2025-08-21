За завищені очікування завжди доводиться платити. Не варто сподіватись цього разу на Трампа

Про що думка Павла Казаріна:

країна знову в очікуванні кінця війни – як це бувало у попередні роки;

а чому ми вирішили, що стихнуть гармати? Це залежить не від Трампа, а від Путіна, який прагне знищення України;

у Росії не все гаразд з економікою, але її інерція дозволить їй сунути вперед як мінімум рік;

чергове очікування миру грає з нами злий жарт – падає дохід, набір рекрутів. Навіщо напружуватися – думають люди;

війна не закінчиться завтра. І було б нерозумно програти бій в останньому раунді;

влада вважає, що в Україні живуть не громадяни, а виборці, тому залишає усі складні теми військовим. Але за завищені очікування завжди доводиться платити;

щоб виграти війну, потрібно просто не переставати стріляти.

