Думка
думки вголос
Миру завтра не буде, тому: "Просто не переставати стріляти"
Павло Казарін
журналіст, публіцист, сержант Збройних Сил України
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Павла Казаріна:
- країна знову в очікуванні кінця війни – як це бувало у попередні роки;
- а чому ми вирішили, що стихнуть гармати? Це залежить не від Трампа, а від Путіна, який прагне знищення України;
- у Росії не все гаразд з економікою, але її інерція дозволить їй сунути вперед як мінімум рік;
- чергове очікування миру грає з нами злий жарт – падає дохід, набір рекрутів. Навіщо напружуватися – думають люди;
- війна не закінчиться завтра. І було б нерозумно програти бій в останньому раунді;
- влада вважає, що в Україні живуть не громадяни, а виборці, тому залишає усі складні теми військовим. Але за завищені очікування завжди доводиться платити;
- щоб виграти війну, потрібно просто не переставати стріляти.
