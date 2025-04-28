За прошлую неделю имел массу разговоров со своими зарубежными друзьями и партнерами. Не скажу, что все как один, но многие из их убеждали меня, что до конца апреля США решат вопросы с прекращением огня, долгосрочным перемирием и, в конце концов, с более или менее длительным миром между Россией и Украиной.

"Он сможет", говорили мене и симпатики демократов, и симпатики консерваторов, включая трампистов и нетрампистов.

Но были у меня глубокие сомнения по этому вопросу. И, как выяснилось, я оказался прав.

Первое и самое главное: у России и Путина нет ни одной причины, чтобы останавливаться.

Переведенная на военные рельсы экономика только начала разгон и как минимум пару лет в России танки будут не вместо масла, а вместе с маслом.

Второе: гопник, который не получил по морде на первом этапе оборзения, постепенно, но необратимо и окончательно теряет берега. Его можно пугать, грозно рычать в его сторону, хмурить брови, топать ножками, но ему уже не страшно. Путин совершенно уверен в том, что он нас додавит. Медленно и постепенно доест.

Третье. Да, у него проблемы не только с техникой, но и с личным составом. Но технику они все-таки произведут, а личный состав мобилизуют. Это вам не наш "грозный" ТЦК, у них все отлично работает на поток, и мобилизация будет реальной насильственной мобилизацией, а не пародийным преследованием уклонистов.

Еще есть "новые территории", там особо церемониться не будут, чай, не Москва с Питером. И с возрастом проблем нет – кого захотят, того и возьмут. И с рекрутингом пока справляются.

Да, численность завербованных падает, но дураков много, желающие поменять конечности или жизнь на гробовые пока есть.

Ну, и с чего Путину вдруг соглашаться на трамповские хотелки? Что Трамп ему в результате сделает?

Медленно, но ползут российские войска к административным границам Донецкой и Луганской областей. С начала 2023 года ползут к Покровску. Да, не вошли, не взяли, не стерли с лица земли. Но обязательно сотрут.

Что могут противопоставить этому американцы и европейцы?

Превратить Россию "в корм для рыб", как сказал сегодня сенатор Кеннеди? Для этого нужен "час і натхнення", ну и соответствующий инструментарий.

А поскольку прямого удара по Москве ждать не приходится, значит снова экономические санкции. Более жесткие, бьющие по нефтяному бизнесу, но действующие не мгновенно. У россиян есть время. И, к сожалению, его у них больше, чем у нас.

Для того чтобы дать нам приемлемый временной лаг, американцы должны нарастить поставки вооружений в разы, а источник такого наращивания пока непонятен – где сейчас взять то, что еще предстоит произвести?

Можно еще ввести войска на нашу территорию, но вероятность такого решения близка к нулю.

Или вернуть нам отобранное ядерное оружие – раз Будапештский меморандум нарушен, есть основания для того, чтобы откатить его назад.

И любое из этих решений ведет к эскалации. Никак не к миру, даже не к перемирию.

У проблемы нет мирного решения. Его и не было. И это секрет Полишинеля.

Для того чтобы принудить РФ к миру, нужно иметь и силу, и решимость ее применить. Но сильных вокруг много, а решительных мало. И проблема не в сложности принуждения, а в том, что мало кто способен на такой рискованный шаг.

Существует еще один совсем уж нехороший вариант – просто повернуться и уйти заниматься своими проблемами. Он возможен. Американцы вполне способны так поступить.

А может, им придет в голову начать принуждать нас – что тоже вовсе не исключено. Нас принудить проще. "Офис простых решений" при Трампе это отлично понимает. Можно не обращать внимания на унижение (а то, что это унижение, понятно всему миру) и начать прессовать нас, благо, рычаги на виду. Но это совсем уж за гранью разумности и порядочности.

Хотя... о чем это я? Когда это в политике работала разумность и, тем более, порядочность?

В общем, ждем, пока проснется Трамп.

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