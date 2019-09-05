Миссия Джонсона провалена: Brexit продолжает разрушать Британию

Поражение в Парламенте премьер-министра Бориса Джонсона отражает несколько весьма интересных тенденций.

Во-первых, политическая ответственность исчезает на глазах и перестаёт быть индикатором успешности британского политика.

Когда и консерваторы, и лейбористы задают друг другу вопросы в ходе 5-часовых дебатов, но ни один не отвечает на них прямо, и не желает брать на себя ответственность за последствия своих обещаний - это трэш.

Вчера они даже не смогли дать вразумительных ответов на вопросы "А что вы конкретно предлагаете по Brexit?" и "Поддерживаете ли вы досрочные выборы?"

Парадокс состоит в том, что пытаясь так активно решить вопрос с Brexit, британские политики на самом деле не замечают истинную проблему Brexit.

Они обсуждают недостатки друг друга, но в упор не видят угрозы целостности государства, которая исходит от Brexit. Они обсуждают, кто лучший переговорщик с ЕС, но игнорируют кризис собственного места в мире после выхода из ЕС.

Темы Северной Ирландии и будущих торговых отношений с ЕС практически уже не фигурируют в обсуждениях. Все заняты выяснением отношений между собой и попыткой занять удобное место перед досрочными выборами.

Во-вторых, попытка премьер-министра Джонсона быть тем, кем он не является - провалилась. Его тактика (во многом схожа с Дональдом Трампом) не нашла понимания.

Борис Джонсон попытался не быть Терезой Мэй, и продемонстрировать то, за что его выбрали консервативные депутаты - решительность, смелость, твёрдость позиции и мотивированность.

Но казалось, что он всё воспринял не так.

Вместо решительности Джонсон демонстрировал неприличную наглость, вместо смелости - вызывающую грубость, вместо твёрдости позиции - пустые обещания и процедурные манипуляции, а вместо мотивированности - обесценивание мнений своих коллег в формате "ты со мной либо против меня".

Такая тактика оказалась ошибочна. Как написали в одной статье - политическая лодка Джонсона разбилась о конституционный быт Британии. Парламент напомнил ему, что тактика Дональда Трампа тут не работает, он не может принимать судьбоносные решения самостоятельно, демонстрируя свою политическую зрелость и независимость (от всех).

В-третьих, политическая система в Британии меняется. Ее кризис давно вышел за рамки вопроса взаимоотношений с Евросоюзом. Он охватил всю систему.

Партийная дисциплина и субординация потеряны. Главные британские партии находятся в экзистенциальном кризисе перед лицом необходимости переосмыслить свои идеологические основы.

Отношения между Лондоном и регионами всё дальше опускаются на дно. Северная Ирландия угрожает протестами, а Шотландия - отделением. Brexit вскрыл конфликты, оставшиеся Туманному Альбиону в наследство от его собственной истории.

Общество не знает, чего хочет. Новое поколение британцев формирует запрос на совершенно новые политические силы и новое видение. Старое поколение желает больше ясности и системности. Итог - непонимание собственных потребностей и нужд в условиях не идентифицируемого хаоса и кризиса собственной идентичности.

Brexit, будучи актом политической глупости и продуктом амбиций одного человека, стал для Великобритании точкой перелома, ужасающим кризисом, который стирает деактуализированные элементы системы, и вынуждает придумывать что-то новое.

И с такой точки зрения совершенно не важно, каким будет исход самого Brexit. Его последствия уже накрыли Британию и отыграть эту историю назад не получится.

(Источник - блог автора)