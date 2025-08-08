Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

После визита Стива Уиткоффа в Москву забрезжила перспектива трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая бы запустила процесс на этот раз реальных переговоров об остановке войны. При этом даже сам американский президент, обычно склонный к преувеличениям, сказал, что не назвал бы произошедший обмен мнениями каким-то прорывом.

Путин, похоже, приучил-таки американского лидера не спешить с выводами, когда ты имеешь дело с Кремлем. Но если появился шанс приблизить конец войны или хотя бы лучше понять, как это сделать, им, конечно, преступно будет не воспользоваться.

Сейчас идет и будет идти поток разного рода заявлений сторон, в котором легко запутаться. Чтобы сохранить четкое представление о происходящем, важно зафиксировать ключевые для участников будущих переговоров позиции.

