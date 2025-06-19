LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

Вы узнаете:



- Как законопроект о введении множественного гражданства учитывает разницу между двойным гражданством и множественным гражданством.

- Как законопроект отразится на процессе интеграции Украины в Евросоюз.

- Как законопроект повлияет на процедуры получения гражданами Украины паспортов других государств.

- Как он повлияет на процедуры получения иностранными гражданами паспортов Украины.

- Потребует ли изменений статья 4 Конституции ("В Украине существует единое гражданство").