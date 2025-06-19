Множественное гражданство – попытка закрепить за украинцами статус глобальной нации
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
Вы узнаете:
- Как законопроект о введении множественного гражданства учитывает разницу между двойным гражданством и множественным гражданством.
- Как законопроект отразится на процессе интеграции Украины в Евросоюз.
- Как законопроект повлияет на процедуры получения гражданами Украины паспортов других государств.
- Как он повлияет на процедуры получения иностранными гражданами паспортов Украины.
- Потребует ли изменений статья 4 Конституции ("В Украине существует единое гражданство").
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